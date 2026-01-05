GOBIERNO VASCO

El lehendakari arranca el año 2026 reforzando su red de alianzas estratégicas con Gales y Fukushima

Imanol Pradales renovará estos próximos días los Memorandos de Entendimiento con Gales y Fukushima en una semana marcada por la diplomacia internacional en Ajuria Enea, que buscará impulsar proyectos conjuntos en ámbitos estratégicos.
Imanol Pradales
Imanol Pradales. Foto: Irekia.
Euskaraz irakurri: Lehendakariak Galesekin eta Fukushimarekin aliantza estrategikoen sarea indartuz hasiko du 2026a
author image

EITB

Última actualización

El comienzo del año político en Euskadi tendrá un marcado acento internacional. La agenda del Lehendakari, Imanol Pradales, arranca con dos citas de alto nivel que consolidan la proyección exterior de la comunidad, con la renovación, por una parte, del acuerdo de colaboración con Gales y la firma, por otro lado, de un memorando actualizado con la prefectura japonesa de Fukushima.

La primera cita tendrá lugar este miércoles 8 de enero en el Palacio de Ajuria Enea, donde Pradales recibirá a la Primera Ministra de Gales, Eluned Morgan, para proceder a la renovación del Memorando de Entendimiento (MoU) bilateral.

Este acuerdo de colaboración establecido en 2018, se va actualizando para adaptarse a "los retos actuales del contexto internacional" y busca reforzar y profundizar en una cooperación y una relación basada en "valores compartidos" como la democracia, la sostenibilidad y la cohesión social.

El acuerdo prevé el impulso de proyectos conjuntos y el intercambio de buenas prácticas en ámbitos estratégicos como la movilidad sostenible, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la innovación y la competitividad, las energías renovables, la industria agroalimentaria, la educación y la formación, la política fiscal y social, la salud y los cuidados, así como el apoyo al desarrollo empresarial.

Asimismo, el MoU refuerza la cooperación cultural y lingüística, promoviendo una sociedad multicultural y tolerante, y pone en valor la identidad, la lengua y la cultura propias de ambas naciones.

La firma se produce en un momento clave, ya Gales está llamada a formar parte de la futura Macrorregión Atlántica que podría ser una realidad en 2027, tras el mandato elevado por el Consejo Europeo el pasado 18 de diciembre a la Comisión para desarrollar en la Unión Europea, en cooperación con los Estados Miembros, una Estrategia Macrorregional de la Unión Europea para junio del año que viene.

Acuerdo con Fukushima

Posteriormente, Pradales recibirá el próximo lunes 12 de enero a una delegación de la Prefectura de Fukushima. La misión, encabezada por el gobernador Masao Uchibori, busca afianzar los lazos bilaterales.

El acto central de la visita tendrá lugar en Ajuria Enea, donde el gobernador Uchibori será recibido por el lehendakari para, al igual que con Gales, proceder a la renovación del Memorando de Entendimiento entre ambos.

Este acuerdo se actualiza para impulsar la colaboración en tres sectores estratégicos para ambas regiones: la energía renovable, los dispositivos médicos y la gastronomía.

La agenda de la delegación japonesa, compuesta por 22 miembros, se centrará en la transferencia de conocimiento y las oportunidades de desarrollo tecnológico.

Además de la diplomacia política y tecnológica, la misión servirá como plataforma de promoción económica. La delegación ha organizado un evento de promoción de productos ‘Hechos en Fukushima’ en un hotel de Getxo.

Mendiante esta actividad se presentará el atractivo del sake y otros productos alimenticios de la prefectura a un público selecto de profesionales culinarios locales, buscando expandir los canales de venta y generar nuevas oportunidades de exportación hacia el mercado europeo.

Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

