EUSKO JAURLARITZA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lehendakariak Galesekin eta Fukushimarekin aliantza estrategikoen sarea indartuz hasiko du 2026a

Imanol Pradalesek Galesekin eta Fukushimarekin dituen Elkar Ulertzeko Memorandumak berrituko ditu datozen egunotan Ajuria Enean, nazioarteko diplomaziak markatutako aste batean.

Imanol Pradales
Imanol Pradales. Argazkia: Irekia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko urte politikoaren hasierak nazioarte kutsua izango du, izan ere, Imanol Pradales lehendakariak goi-mailako bi hitzordu izango ditu egunotan, Euskadiren proiekzioa indartzea buruz, Galesko eta Fukushimako agintariekin indarrean dituzten Elkar Ulertzeko Memorandumak (MoU) berrituta. 

Lehen hitzordua asteazken honetan izango da, urtarrilak 8, Ajuria Eneako jauregian. Bertan, Pradalesek Eluned Morgan Galesko lehen ministroa hartuko du Elkar Ulertzeko Memoranduma berritzeko

Elkarlanerako itun hori 2018an jarri zen indarrean eta aldiro-aldiro eguneratzen da "nazioarteko testuinguruaren erronketara" egokitzeko. Demokrazia, jasangarritasuna eta kohesio soziala diren "balio partekatuetan" oinarritutako elkarlana eta harremana sustatzea du helburu. 

Akordioak aurreikusten du lankidetza proiektuak bultzatzea eta jardunbide egokiak trukatzea hainbat eremu estrategikotan, hala nola mugikortasun jasangarrian, ingurumenean eta klima-aldaketaren aurkako borrokan, berrikuntzan eta lehiakortasunean, energia berriztagarrietan, nekazaritzako elikagaien industrian, hezkuntzan eta prestakuntzan, zerga- eta gizarte-politikan, osasunean eta zaintzan, eta enpresa-garapenari laguntzea.

Era berean, MoUk kultura- eta hizkuntza-lankidetza indartzea du xede, gizarte kulturanitza eta tolerantea sustatuz, eta bi nazioen berezko nortasuna, hizkuntza eta kultura balioetsiz. 

Gainera, sinadura une berezian dator, izan ere, Galesek etorkizunean Makroeskualde Atlantikoaren parte izateko aukera luke Europako Kontseiluak joan den abenduaren 18an Europako Batzordeari bidalitako mandatuaren ondoren, zeinetan Europar batasunean 2027ko ekainerako Estrategia Makroerregional bat garatzeko eskatzen dion Estatu kideekin lankidetzan.

Akordioa Fukushimarekin

Lehen bilera horren ostean, datorren astelehenean, urtarrilaren 12an, Pradalesek Fukushimako Prefekturako ordezkaritza bat hartuko du. Masau Uchibori Fukushimako gobernadorea buru izango duen misioak bi lurraldeen arteko harremanak indartzea du helburu. 

Bisitaren ekitaldi nagusia Ajuria Enean izango da, eta Galesekin egin bezala, bertan lehendakariak harrera egingo dio Uchibori gobernadoreari, bien arteko Elkar Ulertzeko Memoranduma berritzeko.

Akordioa eguneratu egingo da bi eskualdeetarako estrategikoak diren hiru sektoretan trukea eta lankidetza bultzatzeko: energia berriztagarria, medikuntzako gailuak eta gastronomia.

22 kidek osatuko duten Japoniako ordezkaritzaren agenda ezagutzaren transferentzian eta garapen teknologikorako aukeretan oinarrituko da.

Diplomazia politiko eta teknologikoaz gain, ekonomia sustatzeko plataforma ere izango da helburua. Ordezkaritzak euren produktuak sustatzeko ‘Hechos en Fukushima' (Fukushiman eginak) izeneko ekitaldia antolatu du Getxoko hotel batean.

Jarduera honetan, sakearen eta prefekturako beste elikagai batzuen erakargarritasuna aurkeztuko zaie tokiko sukaldaritzako profesional talde bati, salmenta kanalak zabaltzeko eta Europako merkatura esportatzeko aukera berriak bilatu asmoz. 

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Sarek urtarrilerako deitutako manifestazioaren aurkezpena, Bilbon
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sarek datorren larunbatean Bilboko kaleak betetzeko deia egin du, salbuespenezko politiken amaiera eskatzeko

Datorren larunbatean, hilak 10, ETAko presoen "eskubideen urraketen amaiera eskatzeko" urtero egiten duen mobilizazioan parte hartzeko dei egin dio Sare herritar sareak euskal jendarteari. Manifestazioa "jai giroan" egingo dela eta Alde Zaharrean jarduerak izango direla iragarri dute. Hainbat pertsona ezagunek eramango dute pankarta, Francis Diez abeslaria izango da tartean, eta, besteak beste, Pantxoa eta Peio arituko dira amaierako ekitaldian.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X