Sortu propone a Xabier Iraola como nuevo coordinador general tras la salida de Rodríguez
El Consejo Nacional de Sortu propondrá este miércoles la candidatura de Xabier Iraola (San Sebastián, 1993) para ocupar la secretaría general de la formación tras la salida de Arkaitz Rodríguez para ocupar la secretaría de Acción Política de EH Bildu.
La votación tendrá lugar del 21 al 23 de enero y al día siguiente, el 24 de enero concluirá el IV Congreso de Sortu que se celebrará, en Ficoba (Irun), ha informado esta formación política en un comunicado, en el que se precisa que hoy se dará a conocer el equipo completo de 15 personas que el Consejo Nacional presentará para la dirección.
Iraola fue uno de los creadores de Ernai, la organización juvenil de la formación independentista y miembro de su dirección, precisa el comunicado.
Graduado en Educación Primaria, Iraola es natural de la Entidad Local Menor de Igeldo, donde inició "su trayectoria militante desde muy joven", señala el comunicado.
El igeldoarra es secretario de Herrigintza de Sortu desde 2021, cargo que asumió al tomar el relevo de Pello Otxandiano.
Sortu remarca que Iraola alcanzó la edad adulta "en los inicios de un escenario sin lucha armada de ETA" y afirma que "forma parte de una generación que ha crecido y se ha formado en el nuevo ciclo de Euskal Herria".
"Desde la organización juvenil hasta Sortu, su recorrido militante se ha basado en la trayectoria y la tradición política de la izquierda abertzale. Ha contribuido al trabajo para convertir el independentismo de izquierdas en un proyecto político sólido, atractivo y transformador para este país", concluye.
El pasado mes de junio Sortu decidió adelantar un año el IV Congreso, previsto para enero de 2027, y en septiembre los militantes aprobaron el reglamento, el cronograma y la Comisión de Garantías.
El pasado 22 de octubre el Consejo Nacional de Sortu presentó la ponencia base Herri gogoa, que fue respaldada por la militancia a finales de diciembre.
La elección de la dirección y de otros órganos constituye la segunda fase congresual que concluirá con la celebración del IV Congreso de Sortu el 24 de enero en Ficoba (Irun).
Te puede interesar
Ubarretxena: "Me da rabia que me digan que nos conformemos con las transferencias"
La consejera de Autogobierno ha criticado, en el programa Egun On, la actitud del Gobierno español en torno a las transferencias pendientes, ya que en las reuniones han tenido que escuchar que "ya tenemos mucho", lo que les produce indignación. En cuanto al euskera, ha asegurado que viven con angustia "el cuestionamiento del euskera".
Sánchez se reunirá con los grupos parlamentarios a partir del lunes para abordar el papel de España en Ucrania
La Coalición de Voluntarios ha tratado el escenario que se abrirá tras la consecución de un alto el fuego y la reconstrucción posterior a la guerra. El presidente del Gobierno de España, además, ha abierto la puerta que tropas españolas participen en una “misión de paz” en Ucrania.
El lehendakari arranca el año 2026 reforzando su red de alianzas estratégicas con Gales y Fukushima
Imanol Pradales renovará estos próximos días los Memorandos de Entendimiento con Gales y Fukushima en una semana marcada por la diplomacia internacional en Ajuria Enea, que buscará impulsar proyectos conjuntos en ámbitos estratégicos.
Detractores de Maduro celebran su arresto en Bilbao
En euskadi la comunidad venezolana es especialmente numerosa en Bizkaia y esta tarde se han reunido en las inmediaciones del Ayuntamiento de Bilbao en un acto para celebrar el arresto y la salida Nicolás Maduro del país. Miembros del PNV y PP han asistido a la concentración.
Cientos de personas denuncian en las capitales vascas el ataque de Estados Unidos a Venezuela
Con el lema "Eraso inperialistarik ez. Venezuelak burujabetza. Venezuelar herriarekin bat!", las concentraciones han sido convocadas por la plataforma internacionalista Hegoak, que integran distintos agentes políticos, sindicales y sociales, y han contado con el apoyo de EH Bildu, Podemos e IUN.
EH Bildu acusa a Trump de "destruir el derecho internacional" y de querer "intervenir en las elecciones europeas"
"Trump ha iniciado su plan imperialista, con el objetivo de beneficiar a la extrema derecha y a los poderosos", ha dicho Igor Zulaika, responsable de Política y Relaciones Internacionales de EH Bildu. "Nos hemos unido por la paz, la democracia y el derecho de autodeterminación", ha añadido.
Sánchez promete a la militancia culminar la legislatura, y pide "valentía y determinación"
El presidente del Gobierno español condena "con rotundidad" el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela, y reitera su defensa del derecho internacional.
Convocan concentraciones de apoyo a Venezuela en Hego Euskal Herria
La convocatoria, difundida a través de las redes sociales, llama a acudir a las concentraciones que tendrán lugar a las 12:30 horas en el Boulevard de San Sebastián, frente al consulado de Venezuela en Bilbao y en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, así como media hora más tarde en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. EH Bildu ha anunciado su participación en las movilizaciones.
Sare llama a llenar las calles de Bilbo el próximo sábado, para reclamar el fin de las políticas de excepción
La red ciudadana Sare ha realizado un llamamiento a la sociedad a participar el próximo sábado, día 10, en la tradicional manifestación "por el fin de la vulneración de derechos" a los presos de la extinta ETA que convoca anualmente y que, han explicado, será "festiva" y con "el grueso de actividades en el Casco Viejo". Diferentes personalidades, como el cantante Francis Díez, portarán la pancarta, y en el acto final actuarán Pantxoa eta Peio, entre otros.