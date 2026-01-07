Sortu
Sortu propone a Xabier Iraola como nuevo coordinador general tras la salida de Rodríguez

La votación tendrá lugar del 21 al 23 de enero y al día siguiente concluirá el IV Congreso de Sortu que se celebrará, en Ficoba (Irun), ha informado esta formación política en un comunicado, en el que se precisa que hoy se dará a conocer el equipo completo de 15 personas que el Consejo Nacional presentará para la dirección.
Oihana San Vicente y Xabier Iraola, en una presentación en enero de 2025. Foto: Sortu.
Euskaraz irakurri: Sortuk Xabier Iraola proposatu du koordinatzaile nagusirako, Rodriguezek kargua utzi ostean
Agencias | EITB

El Consejo Nacional de Sortu propondrá este miércoles la candidatura de Xabier Iraola (San Sebastián, 1993) para ocupar la secretaría general de la formación tras la salida de Arkaitz Rodríguez para ocupar la secretaría de Acción Política de EH Bildu.

La votación tendrá lugar del 21 al 23 de enero y al día siguiente, el 24 de enero concluirá el IV Congreso de Sortu que se celebrará, en Ficoba (Irun), ha informado esta formación política en un comunicado, en el que se precisa que hoy se dará a conocer el equipo completo de 15 personas que el Consejo Nacional presentará para la dirección.

Iraola fue uno de los creadores de Ernai, la organización juvenil de la formación independentista y miembro de su dirección, precisa el comunicado.

Graduado en Educación Primaria, Iraola es natural de la Entidad Local Menor de Igeldo, donde inició "su trayectoria militante desde muy joven", señala el comunicado.

El igeldoarra es secretario de Herrigintza de Sortu desde 2021, cargo que asumió al tomar el relevo de Pello Otxandiano.

Sortu remarca que Iraola alcanzó la edad adulta "en los inicios de un escenario sin lucha armada de ETA" y afirma que "forma parte de una generación que ha crecido y se ha formado en el nuevo ciclo de Euskal Herria".

"Desde la organización juvenil hasta Sortu, su recorrido militante se ha basado en la trayectoria y la tradición política de la izquierda abertzale. Ha contribuido al trabajo para convertir el independentismo de izquierdas en un proyecto político sólido, atractivo y transformador para este país", concluye.

El pasado mes de junio Sortu decidió adelantar un año el IV Congreso, previsto para enero de 2027, y en septiembre los militantes aprobaron el reglamento, el cronograma y la Comisión de Garantías.

El pasado 22 de octubre el Consejo Nacional de Sortu presentó la ponencia base Herri gogoa, que fue respaldada por la militancia a finales de diciembre.

La elección de la dirección y de otros órganos constituye la segunda fase congresual que concluirá con la celebración del IV Congreso de Sortu el 24 de enero en Ficoba (Irun).

