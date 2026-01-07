Sortu
Sortuk Xabier Iraola proposatu du idazkari nagusirako, Rodriguezek kargua utzi ostean

Bozketa urtarrilaren 21etik 23ra izango da, eta hurrengo egunean amaituko da Sorturen IV. Kongresua, Ficoban (Irun), alderdi politiko horrek ohar batean jakinarazi duenez. Alderdiak zehaztu duenez, gaur jakinaraziko da Kontseilu Nazionalak zuzendaritzarako aurkeztuko duen 15 laguneko talde osoa.

Oihana San Vicente eta Xabier Iraola, 2025eko urtarrilean egindako aurkezpen batean. Argazkia: Sortu.

Agentziak | EITB

Sortuko Kontseilu Nazionalak Xabier Iraola (Donostia, 1993) proposatuko du asteazken honetan alderdiaren idazkari nagusi izateko hautagai gisa, Arkaitz Rodriguezen ordez, horrek alderdia utzi eta EH Bilduren Ekintza Politikoko idazkari kargua hartu ondotik.

Bozketa urtarrilaren 21etik 23ra izango da, eta hurrengo egunean, urtarrilaren 24an, Sorturen IV. Kongresua amaituko da, Ficoban (Irun), alderdiak ohar baten bidez jakinarazi duenez. Bertan zehazten denez, gaur jakinaraziko da Kontseilu Nazionalak zuzendaritzarako aurkeztuko duen 15 laguneko talde osoa.

Iraola Ernai gazte erakundearen sortzaileetako bat eta horren zuzendaritzako kide izan zen, komunikatuak zehazten duenez.

Lehen Hezkuntzan graduatuta, Iraola Igeldoko Toki Erakunde Txikikoa da jaiotzez, eta "oso gaztetatik hasi zuen bere ibilbide militantea", komunikatuaren arabera.

Igeldoarra Sortuko Herrigintzako idazkaria da 2021etik, Pello Otxandianoren lekukoa hartu zuenetik.

Iraolak helduaroa "ETAren borroka armaturik gabeko eszenatoki baten hasieran" lortu zuela azpimarratu du Sortuk, eta "Euskal Herriko ziklo berrian hazi eta hezi den belaunaldi baten parte" dela gaineratu du.

"Gazte erakundetik Sorturaino, bere ibilbide militantea ezker abertzalearen ibilbide eta tradizio politikoan oinarritu da. Ezkerreko independentismoa herri honentzako proiektu politiko sendo, erakargarri eta eraldatzaile bihurtzeko lanean lagundu du", amaitu du.

Ekainean, Sortuk IV. Kongresua urtebete aurreratzea erabaki zuen. Hura 2027ko urtarrilerako aurreikusita zegoen, eta irailean militanteek araudia, kronograma eta Berme Batzordea onartu zituzten.

Joan den urriaren 22an Sorturen Kontseilu Nazionalak Herri gogoa oinarrizko ponentzia aurkeztu zuen, eta abenduaren amaieran babestu egin zuen hura militantziak.

Zuzendaritzaren eta beste organo batzuen hautaketa biltzarraren bigarren fasean egingo da, eta Sortuk urtarrilaren 24an Ficoban (Irun) egingo duen IV. Kongresuarekin amaituko da.

