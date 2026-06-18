Plus Ultra auzia

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Epaileak Zapateroren alabak eta idazkaria inputatu ditu

Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak eskatuta hartu du erabakia epaileak.

MADRID, 17/06/2026.- El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ J.J.Guillen

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Jose Luis Calama Plus Ultra auziko epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiaren bi alabak eta Gertrudis Alcazar idazkaria inputatu ditu.

Hain zuzen ere, Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak eskatuta eman du agindua epaileak, hirurak auzian pertsonatu ahal izateko, "defentsarako eskubidea" izan dezaten.

 

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