Caso Plus Ultra
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El juez imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

El magistrado ha tomado la decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
MADRID, 17/06/2026.- El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. EFE/ J.J.Guillen
Euskaraz irakurri: Plus Ultra auziko epaileak Zapateroren alabak eta idazkaria inputatu ditu

Última actualización

El juez del caso Plus Ultra ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, investigar a las hijas del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

Un día después de la declaración del expresidente en la Audiencia Nacional, el magistrado ha dictado un auto en el que acuerda poner el caso en conocimiento de las hijas y la secretaria de Zapatero para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa.

 

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Corrupción Política Audiencia Nacional Psoe Política

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