El juez imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria
El juez del caso Plus Ultra ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, investigar a las hijas del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar.
Un día después de la declaración del expresidente en la Audiencia Nacional, el magistrado ha dictado un auto en el que acuerda poner el caso en conocimiento de las hijas y la secretaria de Zapatero para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa.
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