Gizon bat atxilotu dute Enrique Maya Iruñeko alkate ohiari egindako erasoarekin lotura duelakoan
Joan den ekainaren 9an, Iruñeko alkate ohia iraindu eta kolpatu zuten Estafeta kalean, baina ez zen zauritu. Mayak gertakaria salatu egin zuen, eta ustezko egilea atxilotu dute orain, segurtasun-kamerak aztertu ondotik.
Iruñeko Udaltzaingoak 31 urteko gizon bat atxilotu du, Enrique Maya (UPN) Iruñeko alkate ohiari egindako erasoarekin lotura duelakoan. Atxilotua datozen orduetan eramango dute epailearen aurrera, Poliziaren iturriek baieztatu dutenez.
Erasoa ekainaren 9ko arratsaldean gertatu zen, Iruñeko Estafeta kalean. Salaketaren arabera, gizaseme batek iraindu eta bularrean jo zuen Maya. Ez zion zauririk eragin, eta salaketa jarri zuen erasoagatik.
Orain, astebeteren ondoren, susmagarria identifikatu eta atxilotu egin dute inguruko segurtasun-kamerak aztertu ostean.
Gaitzespen irmoa
Gertakariak gaitzespen olde handia eragin du Nafarroako esparru politiko eta instituzional osoan.
Nafarroako alderdi politiko eta instituzional guztietako ordezkariek gaitzespen eta elkartasun mezuak argitaratu dituzte sare sozialetan, tartean Joseba Asiron (EH Bildu) Iruñeko alkatea eta Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidentea, baita UPN, PSN, Geroa Bai, PPN eta Zurekin alderdiko kideak ere.
Zure interesekoa izan daiteke
Aurrekontuak onartu ezean, hauteskundeak deitzea eskatu dio EAJk Sanchezi
Jeltzaleek gehiengo parlamentarioa galdu izana leporatu diote Gobernuari, eta Sanchezek esan du alderdiekin negoziatuko duela kontuak aurrera ateratzeko.
Bizimodu duina bermatzeko politikei buruzko eztabaida monografikoa Legebiltzarrean
EH Bilduko Pello Otxandianok zerga eta etxebizitza erreforma proposatu du, Hernandezek (Sumar) gehien dutenek gehiago ordaintzea eskatu du eta Martinezek (Vox) "etxekoentzako" baliabideak lehenestea.
Zapatero Auzitegi Nazionalera iritsi da, inputatu gisa deklaratzeko
Espainiako Gobernuko presidente ohiak Plus Ultra auzian deklaratu behar zuen hasieran, baina azkenean bulegoan atzeman dizkioten bitxiengatik ere egin behar du.
Albiste izango dira: Zapateroren deklarazioa Auzitegi Nazionalean, lehendakariari elkarrizketa eta Azkena Rock jaialdiaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Pradales: “Neurri nagusia etxebizitza gizarte funtsa da, eta 2027ko aurrekontura begira neurri berriak sartuko ditugu”
Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du etxebizitzaren arazoa ezin dela "egun batetik bestera" konpondu, eta uste du legealdiaren bigarren erdian ereindakoaren lehendabiziko fruituak jasoko direla.
Lehendakaria: "Sanchezek orain arte eman ez dituen azalpenak eman beharko ditu, gardentasunez"
Euskal Telebistan elkarrizketa egin du Imanol Pradales lehendariak, agintaldiaren erdira iritsi denean. Espainiako gobernuburuak "zentzua eman" behar dio legealdiaren azken txanpari, adibidez, transferentzien negoziazioan. Horri dagokionez, aurreratu du Transferentzien Batzorde Mistoa datorren astelehenean, ekainaren 22an, bilduko dela.
Lehendakaria: "Aukera eman behar zaie Enplegu Legearen inguruan zabalik dauden negoziazioei"
Imanol Pradales lehendakariak "itxasopentsu" ikusten du enplegu publikoan euskara eskakizunak arautuko dituen legea adosteko EAJren eta EH Bilduren arteko negoziazioa. Ekainaren 25ean egingo da gaiaren inguruko bozketa Eusko Legebiltzarrean.
Kongresuko Mahaiak ez ditu onartu hauteskundeak aurreratzea eskatzen zuten Juntsen eta PPren zuzenketak
Bilera telematiko batean, Mahaiaren gehiengoa (PSOE eta Sumar) osatzen duten alderdiek argudiatu dute eskumen hori Gobernuko buruarena dela esklusiboki, eta ez botere legegilearena.
Zapaterok bitxiengatik ere deklaratuko du asteazken honetan, Calama epaileak atzeratzea ukatu ostean
Espainiako gobernuburu ohiaren defentsak atzerapena eskatu zion Calama epaileari, gutxienez 1,3 milioi euroko balioa duten bitxien jatorriari buruzko dokumentazioa biltzeko denbora gehiago edukitzeko. Ferrazko bere bulegoan aurkitutako bitxiengatik kontrabando eta zerga delituak leporatu dizkio.