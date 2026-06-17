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Gizon bat atxilotu dute Enrique Maya Iruñeko alkate ohiari egindako erasoarekin lotura duelakoan

Joan den ekainaren 9an, Iruñeko alkate ohia iraindu eta kolpatu zuten Estafeta kalean, baina ez zen zauritu. Mayak gertakaria salatu egin zuen, eta ustezko egilea atxilotu dute orain, segurtasun-kamerak aztertu ondotik.

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Enrique Maya, Iruñeko alkate ohia, artxiboko irudi batean.
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EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko Udaltzaingoak 31 urteko gizon bat atxilotu du, Enrique Maya (UPN) Iruñeko alkate ohiari egindako erasoarekin lotura duelakoan. Atxilotua datozen orduetan eramango dute epailearen aurrera, Poliziaren iturriek baieztatu dutenez.

Erasoa ekainaren 9ko arratsaldean gertatu zen, Iruñeko Estafeta kalean. Salaketaren arabera, gizaseme batek iraindu eta bularrean jo zuen Maya. Ez zion zauririk eragin, eta salaketa jarri zuen erasoagatik.

Orain, astebeteren ondoren, susmagarria identifikatu eta atxilotu egin dute inguruko segurtasun-kamerak aztertu ostean.

Gaitzespen irmoa

Gertakariak gaitzespen olde handia eragin du Nafarroako esparru politiko eta instituzional osoan.

Nafarroako alderdi politiko eta instituzional guztietako ordezkariek gaitzespen eta elkartasun mezuak argitaratu dituzte sare sozialetan, tartean Joseba Asiron (EH Bildu) Iruñeko alkatea eta Maria Chivite Nafarroako Gobernuko presidentea, baita UPN, PSN, Geroa Bai, PPN eta Zurekin alderdiko kideak ere.

Iruñea Nafarroa Politika

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