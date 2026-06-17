Detenido un hombre por la agresión al exalcalde de Pamplona Enrique Maya
La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de la agresión sufrida la pasada semana en la calle al exalcalde de la ciudad, Enrique Maya (UPN). El arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas, según han confirmado fuentes del cuerpo policial.
Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 9 de junio al final de la calle Estafeta de Pamplona. Según la denuncia presentada, Maya recibió un golpe en el pecho por parte de un viandante que poco antes le había proferido un insulto. El exalcalde no sufrió daños e interpuso una denuncia por el incidente.
Investigación y condena unánime
La identificación y el arresto del sospechoso se han producido tras una semana de investigación y análisis de las cámaras de seguridad de la zona por parte de los agentes locales. Actualmente, la policía investiga si el ataque estuvo motivado por razones políticas.
El incidente ha provocado una rotunda oleada de rechazo. Representantes de todo el arco político e institucional de Navarra han publicado mensajes de condena y solidaridad en las redes sociales. Entre las reacciones destacan las del actual alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), y la de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, a las que se han sumado declaraciones de repulsa de partidos como UPN, PSN, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin
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