Detenido un hombre por la agresión al exalcalde de Pamplona Enrique Maya

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor de la agresión sufrida la pasada semana en la calle al exalcalde de la ciudad, Enrique Maya (UPN). El arrestado pasará a disposición judicial en las próximas horas, según han confirmado fuentes del cuerpo policial.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 9 de junio al final de la calle Estafeta de Pamplona. Según la denuncia presentada, Maya recibió un golpe en el pecho por parte de un viandante que poco antes le había proferido un insulto. El exalcalde no sufrió daños e interpuso una denuncia por el incidente.