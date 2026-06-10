Tras conocerse lo ocurrido se han sucedido los mensajes de condena y de solidaridad con el exalcalde desde diferentes formaciones políticas y representantes institucionales en redes sociales.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha asegurado que nada más conocer la agresión sufrida por el exalcalde Enrique Maya se ha puesto en contacto con él para trasladarle "toda nuestra cercanía y solidaridad". Ha añadido que "este tipo de actos van en contra de la voluntad de convivencia reiteradamente expresada por la sociedad pamplonesa.

