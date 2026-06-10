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Agreden al exalcalde de Pamplona Enrique Maya en el Casco Antiguo

Maya no ha sufrido daños y según fuentes de la Policía Municipal de Pamplona, por el momento ninguna persona ha sido detenida por estos hechos.
Enrique Maya, alcalde de Pamplona, en una imagen de archivo. Foto: EFE
El exalcalde de Pamplona Enrique Maya. Foto de archivo: EFE
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Agencias | EITB

Última actualización

El exalcalde de Pamplona Enrique Maya fue agredido ayer por la tarde en el Casco Antiguo de la ciudad. este martes en una calle de la capital navarra. Según ha informado la Policía Municipal de Pamplona, Maya no sufrió daños en el incidente, y por el momento no hay ninguna persona detenida por estos hechos.

Reacciones

Tras conocerse lo ocurrido se han sucedido los mensajes de condena y de solidaridad con el exalcalde desde diferentes formaciones políticas y representantes institucionales en redes sociales. 

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha asegurado que nada más conocer la agresión sufrida por el exalcalde Enrique Maya se ha puesto en contacto con él para trasladarle "toda nuestra cercanía y solidaridad". Ha añadido que "este tipo de actos van en contra de la voluntad de convivencia reiteradamente expresada por la sociedad pamplonesa.

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha condenado "sin paliativos" la agresión. "No hay lugar en nuestra sociedad para agresiones ni conductas intolerantes", afirma la presidenta en un mensaje en el que que subraya que "la calle es un espacio público de convivencia". ,La presidenta de su partido, UPN, Cristina Ibarrola, tras trasladarle todo su "apoyo y afecto", ha manifestado que es "otra muestra de que la intolerancia y la violencia aquí siempre la protagonizan los mismos. Espero que el agresor pague las consecuencias".

Enrique Maya Casco Antiguo de Pamplona Pamplona Navarra Sociedad Política

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