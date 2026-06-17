LEGEBILTZARRA

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Bizimodu duina bermatzeko politikei buruzko eztabaida monografikoa Legebiltzarrean

EH Bilduko Pello Otxandianok zerga eta etxebizitza erreforma proposatu du, Hernandezek (Sumar) gehien dutenek gehiago ordaintzea eskatu du eta Martinezek (Vox) "etxekoentzako" baliabideak lehenestea.

VITORIA, 17/06/2026.- El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, durante un pleno del Parlamento Vasco monográfico, promovido por EH Bildu, para debatir sobre políticas que garanticen la seguridad vital en un contexto internacional de guerras y de grandes transformaciones mundiales, que requieren afrontar medidas para combatir el encarecimiento de la vida, mejorar los servicios públicos y responder a las "emergencias de cuidados y vivienda". EFE / L. Rico

Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramailea Eusko Legebiltzarreko osoko bilkura monografikoan. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Bizimodu duina bermatzeko politikei buruzko eztabaida monografikoa eraman du Legebiltzarrera EH Bilduk asteazken honetan, etxebizitzaren krisia eta bizitza garestitzea ardatz hartuta. Koalizio abertzaleak eztabaida uda aurretik egitea eskatu zuen, adostutako neurriak 2027ko Aurrekontuetan sartzeko helburuarekin. Hitzordua etxebizitza eskuratzea euskal herritarren kezka nagusi gisa finkatu den unean iritsi da, azken Soziometroaren arabera.

Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramaileak ireki du saioa, eta galdera honekin ekin dio bere mintzaldiari: "¿Nola bermatuko dugu euskal herritarren bizi-segurtasuna ziurgabetasun geopolitiko, ekonomiko, teknologiko eta klimatikoaren garaian? Hala, hainbat proposamen egin ditu, tartean administrazioa modernizatzea, fiskalitate progresiboa ezartzea eta etxebizitza politikak "birpentsatzea", herritarren bizimodu duina bermatzeko. 

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak kezkaz hartu ditu EAJ bere gobernu-kideak ongizate-estatua "berrikusteko" agertutako "tentazioak" eta 2027ko aurrekontuetan "zuhurtzia" eskatzeko egindako adierazpenak. "Kontuz. Kontu handia honekin", ohartarazi dio Anduezak jeltzaleari, eta argi utzi du sozialistek ez dutela "pauso bakar bat ere atzera egingo" babes sozialeko sisteman.

Era berean, Anduezak gogor kritikatu du EH Bilduren eredua, "pobrezia politiko kezkagarria" aurpegiratu dio, eta azken lau hamarkadetan sozialistek "bizi-segurtasun horren zutabeak" eraikitzen zituzten bitartean non zegoen galdegin dio.

Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak "sakoneko" erreforma fiskal "birbanatzailea" defendatu du —alegia, gehien dutenek gehiago ordain dezatela—, kapitalaren eta lanaren errenten zerga-bilketa parekatzeko eta ezohiko irabaziak kargatzeko.

Javier de Andres Euskadiko PPko presidenteak EAJri, PSE-EEri eta EH Bilduri egotzi die Euskadiren "beheraldia", haren ustez alderdi horiek guztiek sustatzen duten "ezkerreko ereduaren ondorioz". De Andresen arabera, maila guztietan ezarri duten "araudi zentzugabe eta gehiegizkoak", besteak beste, etxebizitzaren merkatua "erabat suntsitu" du.

Bestalde, Amaia Martinez Voxeko legebiltzarkideak defendatu du Euskadiko bizi-segurtasunaren eta baliabide publikoen lehentasuna dela "etxekoentzat" bermatzea. Martinezen ustez, EAJk eta EH Bilduk Pedro Sanchez Gobernuko presidentearekin duten "konplizitateak" euskal herritarren bizimodu duinerako eta poltsikorako "galera" dakar, gero eta txiroagoak baitira.



(Informazioa zabaltzeko lanean ari gara)

 

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