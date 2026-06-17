El Parlamento Vasco celebra este miércoles un pleno monográfico centrado en el encarecimiento de la vida y la crisis de la vivienda, una sesión extraordinaria impulsada por EH Bildu. La formación soberanista solicitó que este debate se celebrara antes del verano con el objetivo de incorporar las medidas acordadas a los Presupuestos de 2027. La cita parlamentaria llega en un momento en el que el acceso al hogar se ha consolidado como la principal preocupación de la ciudadanía vasca, según el último Sociómetro.

El portavoz de EH Bildu en la Cámara, Pello Otxandiano, ha sido el encargado de abrir la sesión formulando una pregunta inicial: "¿Cómo vamos a garantizar la seguridad vital de la ciudadanía vasca en tiempos de incertidumbre geopolítica, económica, tecnológica y climática?". Durante su intervención, Otxandiano ha enumerado las propuestas que, a juicio de su formación, deben impulsar las instituciones para garantizar esa "seguridad vital", las cuales pasan por modernizar la administración pública, diseñar una fiscalidad "suficiente y progresiva" y "repensar" las políticas públicas actuales, con especial atención a la vivienda.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha mostrado su preocupación por "ciertas tentaciones" de su socio de gobierno, el PNV, al hablar de "revisar o reformular" el Estado del Bienestar o al pedir "prudencia" ante las cuentas públicas de 2027. "Cuidado. Mucho cuidado con esto", ha advertido Andueza, garantizando que los socialistas no darán "ni un solo paso atrás" en el sistema de protección social.

Más allá del aviso a su socio, el líder socialista ha cargado con dureza contra EH Bildu, afeándole una "alarmante pobreza política" y reprochando su ausencia mientras los socialistas construían "los pilares de esa seguridad vital" en las últimas cuatro décadas.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha defendido una reforma fiscal "profundamente redistributiva" para que paguen más quienes más tienen, que equipare la tributación de las rentas del capital y del trabajo y que grave los beneficios extraordinarios.

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha responsabilizado del "declive" de Euskadi al "modelo de izquierdas" que, a su juicio, impulsan el PNV, el PSE-EE y EH Bildu. De Andrés ha afirmado que la "regulación absurda y excesiva" impuesta a todos los niveles por estas formaciones es la que, entre otras cosas, "se ha cargado el mercado de la vivienda".

La parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, ha defendido que la prioridad de la seguridad vital en Euskadi y los recursos públicos es que se garantice "primero para los de casa". Martínez ha considerado que la "complicidad" del PNV y EH Bildu con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supone "un lastre" para la seguridad vital y el bolsillo de los vascos, que cada vez son más pobres.





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