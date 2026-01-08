EH Bildu ganaría las elecciones en Gipuzkoa, pero PNV y PSE-EE podrían mantener el gobierno

De haber elecciones a las Juntas Generales de Gipuzkoa en este momento, EH Bildu ganaría las elecciones con el 39,4% de los votos (37,3% en 2023); ganaría un juntero, consiguiendo 23 en total. El PNV subiría tres décimas, del 32,6 % al 32,9 %, y ganaría un juntero, subiendo a 18. El PSE-EE bajaría del 16% al 13,9% pero lograría mantener los 7 junteros. PP e Elkarrekin perderían un juntero cada uno.

Así las cosas, PNV y PSE-EE podrían optar a gobernar por tercera vez con el apoyo de algún otro partido.

Estas son algunas de las conclusiones más destacadas que ha dejado el sociómetro de diciembre que ha hecho público esta mañana la Diputación Foral de Gipuzkoa. Los datos han sido presentados por la portavoz Irune Berasaluze. El trabajo de campo ha sido realizado por la casa de encuestas Gizaker, que ha entrevistado por teléfono a 1.500 personas entre el 3 y el 10 de diciembre.

Principales preocupaciones

La vivienda, el paro, la salud y la seguridad son las principales preocupaciones de la ciudadanía gipuzkoana y, aunque dicen tener una situación económica mediocre, la mayoría se confiesa bastante o muy feliz.

Entre los problemas más importantes a resolver en Gipuzkoa, el de la vivienda es citado por un 54,3 %, y es la mayor de las preocupaciones entre las personas de 18 a 29 años.

El paro y la precariedad laboral es también una gran preocupación para el 30,4 % de los guipuzcoanos, sobre todo entre los de 30 a 45 años.

Un 20,9 % pone la salud en sus principales preocupaciones, especialmente aquellas que tienen entre 46 a 60 años.

La seguridad y la delincuencia también se han convertido en un problema a resolver para el 15,4 % de la población (ha aumentado un 4% desde el sociómetro de mayo).

En cuanto a la economía y el empleo, en una escala de 0 a 10, los guipuzcoanos otorgan una puntuación media de 6,64 a su situación económica personal, la nota más baja (6,48) la dan las personas entre 46 y 60 años, y la mejor la dan los mayores de 60 (6,86). El 2,9 % de la ciudadanía no llega a fin de mes y un 24,4 % llega muy justo y recortando gastos. Los votantes del PNV son los que señalan la mejor situación económica (6,99).

A la pregunta de cómo ha cambiado su situación desde hace dos o tres años, la mitad afirma que está igual, un 28,5 % que ha ido a peor y un 20,6 % que ha mejorado. Al preguntarles por el futuro, el 61,4 % cree que la situación económica seguirá igual y el 18,2 % que mejorará.

Pese a las preocupaciones, los guipuzcoanos han situado el nivel medio de felicidad en el 7,49 en una escala de 0 a 10; los jóvenes son los más felices (7,71). Además, la mayoría de la población reconoce tener apoyo social y emocional en su entorno; también aquí, los jóvenes encabezan la pirámide.

El euskera "a peor"

Las y los guipuzcoanos dan una nota media de 6 a la salud del euskera. En concreto, los euskaldunes lo valoran con un 5,78 (el 44,3 % afirma que ha empeorado en los últimos años) y los no euskaldunes con un 6,51 (el 44,2 % afirma que la situación ha mejorado).

En el sociómetro de diciembre del año pasado un 35,3 % afirmaba que la situación del euskera iba a peor (un 32% afirmaba que iba a mejor), por lo que se evidencia que la percepción de que la situación del euskera va empeorando es cada vez más generalizada.

Los votantes de EH Bildu son los que peor ven la situación del euskera con una puntuación de 5,59 y el 49,3 % dice que va a peor, mientras que los del PNV son los que mejor lo ven (6,36) y el 40,9 % afirma que ha mejorado.