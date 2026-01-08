EH Bilduk irabaziko lituzke Gipuzkoan hauteskundeak, baina EAJk eta PSE-EEk gobernuari eusteko aukera lukete
Foru Aldundiaren azken soziometroak agerian utzi ditu gipuzkoarren kezka nagusiak: etxebizitza, langabezia, osasuna eta segurtasuna. Euskararen egoera okerrera doan pertzepzioa zabaltzen ari da gipuzkoarren artean.
Gipuzkoako Batzar Nagusietarako hauteskundeak orain egingo balira, EH Bilduk irabaziko lituzke, botoen % 39,4 bereganatuta (2023an % 37,3 eskuratu zituen); batzarkide bat irabaziko luke eta 23 lotu. EAJk hiru hamarren egingo luke gora, % 32,6tik % 32,9ra, eta batzarkide bat irabaziko luke, 18 lortuz denera. PSE-EEk behera egingo luke % 16tik % 13,9ra, baina 7 batzarkideei eustea lortuko luke. PPk eta Elkarrekinek batzarkide bana galduko lukete.
Gauzak horrela, EAJk eta PSE-EEk aukera izango lukete beste alderdiren baten laguntzarekin hirugarrenez gobernatzeko.
Horiek dira Gipuzkoako Foru Aldundiak gaur goizean argitara eman duen abenduko soziometroak utzitako ondorio nabarmenenetako batzuk. Irune Berasaluze bozeramaileak aurkeztu ditu datuok. Gizaker inkesta-etxeak egin du landa-lana; abenduaren 3tik 10era 1.500 pertsona elkarrizketatu ditu, telefonoz.
Kezka nagusiak
Etxebizitza, langabezia, osasuna eta segurtasuna dira gipuzkoarren kezka nagusiak, eta egoera ekonomikoa erdipurdikoa dutela dioten arren, gehienek nahikoa edo oso zoriontsu direla aitortzen dute.
Gipuzkoan konpondu beharreko arazo garrantzitsuenen artean % 54,3k aipatu dute etxebizitzarena, 18-29 urte bitartekoen artean nagusi da kezka hori.
Langabezia eta lan-prekarietatea da bigarren kezka nagusia gipuzkoarren % 30,4rentzat, 30-45 urte bitartekoen artean batez ere.
% 20,9k osasuna jarri dute kezka nagusienetan, bereziki, 46-60 urte artekoek.
Segurtasuna eta delinkuentzia ere konpondu beharreko arazo bilakatu da herritarren % 15,4rentzat (% 4 igo da maiatzeko soziometrotik).
Ekonomia eta enpleguari dagokienez 0tik 10erako eskalan 6,64ko batez besteko puntuazioa eman diote gipuzkoarrek euren egoera ekonomiko pertsonalari, 46-60 artekoek emanik notarik baxuena (6,48), eta 60tik gorakoek, onena (6,86). % 2,9 ez dira hilaren amaierara iristen eta oso estu eta murrizketak eginez iristen dira % 24,4. EAJren boto-emaileak dira egoera ekonomiko onena dutela adierazten dutenak (6,99).
Duela bizpahiru urtetik hona euren egoera nola aldatu den galdetuta, erdiek adierazi dute berdin dagoela, % 28,5ek diote okerrera joan dela, eta % 20,6ek, hobetu egin dela. Etorkizunari itxaropentsu begiratzen diote gehienek. % 61,4k uste dute egoerak berdin jarraituko duela, eta % 18,2k, hobera egingo duela.
Kezkak kezka, batez besteko zoriontasun maila 7,49an kokatu dute gipuzkoarrek 0tik 10erako eskalan; gazteak dira zoriontsuenak (7,71). Gainera herritar gehienek inguruan laguntza soziala eta emozionala badutela aitortu dute; hemen ere, gazteak kokatu dira piramidearen erpinean.
Euskara, "okerrera"
Euskararen osasunari 6ko nota eman diote gipuzkoarrek, batez beste. Zehazki, euskaldunek 5,78koa (% 44,3k esan dute okerrera egin duela azken urteotan), eta euskaldun ez direnek, 6,51koa, zehazki ( % 44,2k esan dute hobera egin duela egoerak).
Iazko abenduko soziometroan % 35,3 ziren euskararekiko jarrera okerrera zihoala ziotenak (% 32k zioten hobera zihoala), eta, beraz, agerian gelditzen da euskararen egoera okertzen doan pertzepzioa gero eta orokortuagoa dela.
EH Bilduren boto-emaileak dira euskararen egoera okerren ikusten dutenak, 5,59ko puntuazio eman baitiote, eta okerrera doala diote % 49,3k; aldiz, EAJkoak dira ondoen ikusten dutenak (6,36), eta % 40,9k diote hobetu egin dela euskararekiko jarrera.
