El Gobierno de España y ERC alcanzan un acuerdo en financiación que destinará 4700 millones más para Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han alcanzado este jueves un acuerdo sobre un nuevo sistema de financiación para Cataluña que supondrá alrededor de 4700 millones de euros adicionales para esa comunidad de euros más para su comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han mantenido la primera reunión entre ambos desde que el catalán saliera de prisión tras su encarcelamiento por el 'procés' y con un asunto clave sobre la mesa: la financiación singular para Cataluña prometida a los independentistas.

Junqueras se ha congratulado del pacto incidiendo en que "todo el mundo gana", en especial la ciudadanía catalana, pues permitirá a la Generalitat aumentar un 12% su capacidad presupuestaria.

No obstante, ha afirmado que, a pesar del acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica, todavía no se dan las condiciones para que haya unos presupuestos generales del Estado, aunque ha apostado por la continuidad de la legislatura siempre que sea "útil".



En declaraciones a los medios tras reunirse en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Junqueras ha señalado que para negociar un proyecto de presupuestos es necesaria la reforma del modelo de financiación y también del modelo de recaudación.



A su juicio, si hay territorios que recaudan todos los impuestos, no debería haber ninguna razón para que Cataluña no pueda recaudar al menos uno de ellos.

El PP denuncia la "desesperación" de Sánchez "negociando" con Junqueras



Tras conocer la noticia del acuerdo, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha denunciado la "desesperación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "negociando" en la Moncloa con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, la "poca vida política que le queda".



Durante un acto en Málaga, Bendodo considera que la reunión mantenida esta mañana entre ambos dirigentes, es de que haya "españoles de primera y españoles de segunda". Ha indicado que Sánchez se ha puesto de "rodillas implorando oxígeno a Junqueras, a un dirigente inhabilitado".



En su opinión, el "pago de esta compraventa con el independentismo" consiste en "enterrar lo que debe ser sagrado en nuestro país, que es la igualdad y la solidaridad entre todas las comunidades autónomas".