AKORDIOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiako Gobernuak eta ERCk finantza-akordioa erdietsi dute Kataluniarako 4.700 milioi euro gehiago bideratzeko

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearekin Moncloan izandako elkarrizketaren ostean eman du horren berri Oriol Junqueras ERCren buruak.

MADRID, 08/01/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la reunión mantenida este jueves en la Moncloa con el líder de ERC, Oriol Junqueras, la primera reunión entre ambos desde que el catalán saliera de prisión tras su encarcelamiento por el 'procés' y con un asunto clave sobre la mesa: la financiación singular para Cataluña prometida a los independentistas. EFE/ Borja Sánchez-Trillo

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Oriol Junqueras ERCren buruarekin bildu da, Moncloan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak eta Oriol Junqueras ERCren buruak akordioa lortu dute ostegun honetan Kataluniarako finantzaketa-sistema berri baten inguruan. Hain zuzen, Junquerasek hitzorduaren ondotik egin dituen deklarazioetan adierazi duenez, 4.700 milioi euro gehiago ekarriko dizkio akordio horrek erkidegoari, eta “ordinalitate printzipioa” aitortuko dio.

Junquerasek pozik hartu du ituna, uste baitu "mundu guztia irabazten" duela horrekin, bereziki Kataluniako herritarrak, Generalitateari aurrekontu ahalmena % 12 handitzea ahalbidetuko diolako.

Hala ere, esan du Estatuko aurrekontu orokorrak izateko baldintzak oraindik ez direla betetzen, erkidegoen finantzaketa eredu berri baterako akordioa lortu arren. Hala ere, legegintzaldiarekin jarraitzearen aldeko apustua egin du.

Sanchezekin Moncloan bildu ostean egindako adierazpenetan, Junquerasek esan du aurrekontu proiektu bat negoziatzeko beharrezkoa dela finantzaketa-eredua eta diru-bilketa eredua aldatzea.

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak eta Oriol Junqueras ERCren buruak lehen bilera egin dute Junqueras kartzelatik atera zenetik, eta funtsezko gai bat izan dute mahai gainean: independentistei agindutako Kataluniarako finantzaketa-sistema.

PPk Sanchezen "desesperazioa" salatu du

Akordioaren berri izan bezain pronto, Elias Bendodo popularrak Sanchez "desesperaturik" dagoela salatu du, ERCren presidentearekin "negoziatzen" ari delako.

Malagan egindako ekitaldi batean, Bendodok esan du uste duela bi buruzagien artean goizean izandako bilerak erakusten duela "lehen mailako eta bigarren mailako espainiarrak" daudela. 

Sanchez "belauniko jarri da Junquerasi arnasa eskatzeko, inhabilitatuta dagoen buruzagi bati", adierazi du politikariak.

Katalunia Pedro Sanchez Espainiako gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Beatriz Artolazabal
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gasteizko 2026ko aurrekontu-proiektua EH Bildurekin aurrera ateratzeko prest dagoela adierazi du EAJk

Gasteizko Udaleko alkateordeak adierazi duenez, EH Bilduren proposamenek Udal Gobernuak aurkeztutako aurrekontu proiektuaren "espirituarekin bat etorri beharko lukete". "Nik ez daukat marra gorririk, ezta lehentasunezko bazkiderik ere. Niri axola zaizkit talde politikoek Gasteizen bizi garenon bizimodua hobetzeko egiten dituzten proposamenak", gaineratu du Artolazabalek.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X