Euskadi y Gales dan un impulso a proyectos económicos, sociales, lingüísticos y culturales

El Gobierno Vasco y el de Gales han reforzado la colaboración entre ambas regiones para dar un impulso al desarrollo de proyectos comunes en materia económica, fiscal, industrial, social, lingüística y cultural en un momento "trascendental" ante quienes pretenden destruir un orden global basado en la paz, el derecho internacional y el multilateralismo.



Así lo ha dicho el lehendakari, Imanol Pradales, en una intervención tras recibir en el Palacio de Ajuria Enea a la ministra principal de Gales, Eluned Morgan, con quien ha firmado la renovación del memorando de colaboración que ambas regiones suscribieron en 2018 y que busca explorar nuevas posibilidades de cooperación.

El acuerdo menciona proyectos conjuntos en materia de movilidad sostenible y transporte, medioambiente y cambio climático, tecnología e innovación, energías renovables, industria agroalimentaria, educación, política fiscal, salud, servicios de asistencia social, además de en política lingüística y cultural.



La futura creación de la Macrorregión Atlántica, que podría ser una realidad en 2027, ha estado presente en la firma del memorando.



El lehendakari ha recordado que Gales, aunque no está en la Unión Europa, forma parte de la Comisión del Arco Atlántico y ha trabajado también para hacer realidad el proyecto de esta macrorregión que va a permitir "ganar peso político, hacer red y desarrollar proyectos conjuntos de mayor alcance en toda la fachada atlántica y trasatlántica".



Pradales ha destacado que los acontecimientos del inicio de este año demuestra que es más necesario que nunca defender los valores democráticos y fortalecer Europa y ha señalado que este acuerdo con Gales es un paso adelante de "dos naciones" que quieren contribuir a la competitividad, la seguridad y el bienestar "no desde la razón de la fuerza, sino desde la fuerza de la razón".



Ha puesto en valor que Euskadi y Gales defiendan los valores fundacionales del "proyecto europeo de posguerra" ante el auge global de líderes autoritarios y movimientos populistas y extremistas.



También ha apostado por seguir promoviendo la identidad, la cultura y las lenguas propias y explorar proyectos compartidos ligados a la transición ecológica, tecnológica y demográfica.



Por su parte, la ministra Eluned Morgan, en la comparecencia conjunta con el lehendakari, ha calificado de "histórico" este acuerdo con Euskadi con quien hay "tanto en común", en una intervención en la que ha utilizado el galés, el español y el inglés.



Ha señalado que Gales ha aprendido mucho de Euskadi y ha dicho que hay que trabajar sobre todo en economía, en nuevas tecnologías, energías renovables y en relaciones culturales y lingüísticas.



Aunque Gales no forma parte de la UE, ha considerado que hay oportunidades con Euskadi para crecer en un futuro.



Tras la firma del memorando la ministra principal de Gales tiene previsto mantener encuentros institucionales y visitas a distintos agentes del ámbito de la innovación, la industria y la proyección internacional.



El primer memorando de colaboración entre Euskadi y Gales, que posteriormente se renovó, fue firmado en 2018 por los entonces mandatarios de ambas regiones, el lehendakari Iñigo Urkullu y el ministro principal Carwyn Jones.



En 2023 el que era ese año ministro principal de Gales, Mark Drakeford, realizó una visita oficial a Euskadi para analizar los avances en los proyectos conjuntos.



En la renovación del memorando suscrita este jueves, ambos gobiernos acuerdan la creación de un comité de seguimiento que supervisará periódicamente los proyectos y explicita que el pacto será revistado dentro de cuatro años.