Pradales condena los "ataques" a políticos tras la aparición de unas pintadas en la tienda de la parlamentaria de Vox
Amaia Martínez denunció este miércoles la aparición de unas pintadas contra el "fascismo" en el comercio de su familia en la capital alavesa.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha condenado este jueves "todos los ataques contra representantes políticos", en un mensaje que ha publicado tras la aparición de unas pintadas contra el "fascismo" en la tienda de la familia de la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, en Vitoria-Gasteiz.
La parlamentaria de Vox en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, denunció este miércoles la aparición de una pintada con el mensaje 'Faxismoaren aurka' ('Contra el fascismo') en el comercio de su familia en la capital alavesa.
El lehendakari, sin referirse en concreto a este hecho, ha indicado que "la libertad, el reconocimiento del otro y el respeto al diferente son la base de la democracia", pese a que se trate de ideas "diametralmente opuestas a las nuestras". Por ese motivo, ha expresado su condena "más rotunda" a "todos los ataques contra representantes políticos".
Vox denunció este pasado miércoles que las "amenazas" aparecidas en el comercio de la familia de Amaia Martínez cuentan con "el beneplácito" del lehendakari, del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y del PNV y el PSE-EE.
