Pradalesek gaitzetsi egin ditu politikarien aurkako "erasoak", Voxeko legebiltzarkidearen dendan pintaketak agertu ondotik
Amaia Martinezek asteazkenean salatu zuen haren familiak Arabako hiriburuan duen dendan "faxismoaren" aurkako pintadak agertu izana.
Imanol Pradales lehendakariak “ordezkari politikoen aurkako eraso guztiak” gaitzetsi ditu ostegun honetan, Amaia Martinez Voxen legebiltzarkidearen familiak Gasteizen duen dendaren kanpoaldean pintaketak agertu direlako.
Voxek Eusko Legebiltzarrean duen legebiltzarkideak asteazken honetan salatu zuen "Faxismoaren aurkako" pintaketak agertu zirela haren familiak Arabako hiriburuan duen dendan.
Lehendakariak ez du zehazki pintaketa hori aipatu, baina “askatasuna, hurkoaren aitortza eta desberdinarekiko errespetua demokraziaren oinarria" direla adierazi du sare sozialean, nahiz eta ideiak "norberarenen aurkakoak" izan. Hori dela eta, "ordezkari politikoen aurkako eraso guztiak" gaitzetsi ditu.
Voxek asteazken honetan salatu duenez, Amaia Martinezen familiaren dendan agertu diren "mehatxuek" lehendakariaren, Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren, EAJren eta PSE-EEren "oniritzia" dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Espainiako Gobernuak eta ERCk finantza-akordioa erdietsi dute Kataluniarako 4.700 milioi euro gehiago bideratzeko
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearekin Moncloan izandako elkarrizketaren ostean eman du horren berri Oriol Junqueras ERCko buruak.
EH Bilduk irabaziko lituzke Gipuzkoan hauteskundeak, baina EAJk eta PSE-EEk gobernuari eusteko aukera lukete
Foru Aldundiaren azken soziometroak agerian utzi ditu gipuzkoarren kezka nagusiak: etxebizitza, langabezia, osasuna eta segurtasuna. Euskararen egoera okerrera doan pertzepzioa zabaltzen ari da gipuzkoarren artean.
Gasteizko 2026ko aurrekontu-proiektua EH Bildurekin aurrera ateratzeko prest dagoela adierazi du EAJk
Gasteizko Udaleko alkateordeak adierazi duenez, EH Bilduren proposamenek Udal Gobernuak aurkeztutako aurrekontu proiektuaren "espirituarekin bat etorri beharko lukete". "Nik ez daukat marra gorririk, ezta lehentasunezko bazkiderik ere. Niri axola zaizkit talde politikoek Gasteizen bizi garenon bizimodua hobetzeko egiten dituzten proposamenak", gaineratu du Artolazabalek.
Chivitek Felix Taberna eta Amparo Lopez kargutik kendu ditu eta Javier Remirez eta Inma Jurio aukeratu ditu horien ordez
Nafarroako Gobernuko presidenteak beste aldaketa bat ere iragarri du. Miriam Marton izango da aurrerantzean Babes Sozialerako eta Garapen Lankidetzarako zuzendari nagusia.
Elizak bere gain hartuko du sexu-abusuen biktimei eman beharreko kalte-ordainen gastua
Elizak eta Espainiako Gobernuak sexu-erasoak jasan dituztenei erreparazioa emateko akordioa erdietsi dute.
Chivitek Nafarroako Gobernua birmoldatuko du, Felix Taberna eta Amparo Lopez kargutik kenduta
Ostegun honetan egingo du agerraldia hedabideen aurrean Nafarroako Gobernuko presidenteak, erabakiaren inguruko azalpenak emateko. Gobernuko iturriek azaldu dutenez, legegintzaldiaren azken txanpari “bultzada politikoa” ematea da helburua.
EH Bilduk bat egin du larunbaterako Sarek deitutako manifestazioarekin, eta herritarrak parte hartzera deitu ditu
Koalizioaren hitzetan, "arrazoi politikoengatik espetxean, erbestean edo deportatuta" dauden euskal herritarren egoerak "konpondu gabe jarraitzen du", eta beharrezkoa da presoei ezartzen zaizkien "salbuespen neurriak" bertan behera uztea.
Auzitegi Gorenak berretsi egin ditu Arantza Zulueta eta Jon Enparantza abokatuei ezarritako zigorrak
"Erakunde terroristako kide" izatea leporatuta 2022an Auzitegi Nazionalak ezarritako zigorrak berretsi ditu, zazpi urte eta erdikoa Zuluetarentzat eta laukoa Enparantzarentzat, haien helegiteak baztertuta. Naia Zuriarrain eta Iker Sarriegiren helegiteak partzialki onartu ditu Gorenak eta urtebete murriztu die, ardura gutxiago zutela onartuta.
Epaileak epaiketara bidali du Iñigo Errejon, Elisa Mouliaaren aurkako ustezko sexu-erasoengatik
Magistratuak urtarrilaren 15erako deitu du bozeramaile ohia. Fiskaltzak, berriz, ez du Errejon akusatuko, eta auzia artxibatzeko eskatu du, zantzu nahikorik ez dagoelako.