Pradalesek gaitzetsi egin ditu politikarien aurkako "erasoak", Voxeko legebiltzarkidearen dendan pintaketak agertu ondotik

Amaia Martinezek asteazkenean salatu zuen haren familiak Arabako hiriburuan duen dendan "faxismoaren" aurkako pintadak agertu izana.

Imanol Pradales lehendakariak “ordezkari politikoen aurkako eraso guztiak” gaitzetsi ditu ostegun honetan, Amaia Martinez Voxen legebiltzarkidearen familiak Gasteizen duen dendaren kanpoaldean pintaketak agertu direlako.

Voxek Eusko Legebiltzarrean duen legebiltzarkideak asteazken honetan salatu zuen "Faxismoaren aurkako" pintaketak agertu zirela haren familiak Arabako hiriburuan duen dendan.

Lehendakariak ez du zehazki pintaketa hori aipatu, baina “askatasuna, hurkoaren aitortza eta desberdinarekiko errespetua demokraziaren oinarria" direla adierazi du sare sozialean, nahiz eta ideiak "norberarenen aurkakoak" izan. Hori dela eta, "ordezkari politikoen aurkako eraso guztiak" gaitzetsi ditu.

Voxek asteazken honetan salatu duenez, Amaia Martinezen familiaren dendan agertu diren "mehatxuek" lehendakariaren, Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren, EAJren eta PSE-EEren "oniritzia" dute.

