Chivite niega que los sobrecostes de las obras de Belate respondan a directrices políticas

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha negado este viernes que los sobrecostes recogidos en el modificado de las obras de los túneles de Belate respondan a directrices políticas.

Así lo ha hecho en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra, donde, acompañada de los consejeros de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y el de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha explicado que "se están evidenciando distintos criterios técnicos, pero igualmente ningún interés político ni ninguna interferencia en el proceso".

"De hecho, el reparo suspensivo, que se puede gestionar de distintas maneras en la administración, pudimos haberlo levantado en una sesión de gobierno y no lo hicimos. Habría sido legal pero no hacerlo demuestra que no hay participación política de ningún tipo en todo el procedimiento de los túneles ni decisión alguna que pueda entenderse como favorecedora de una empresa o UTE", ha dicho.

La presidenta ha insistido en que la voluntad del Gobierno Foral es que las obras continúen y se culminen, como ya se decidió en 2019, para garantizar una circulación más segura y cumplir la normativa europea. En este sentido, ha recordado que se trata de una infraestructura compleja y que las modificaciones y desviaciones presupuestarias son habituales en este tipo de obras, como ya ocurrió en actuaciones similares durante gobiernos de UPN.

Chivite ha recalcado que su única decisión como presidenta ha sido de carácter político y estratégico: "Impulsar la ejecución de las obras para poner fin a más de una década de incumplimiento de la directiva europea de seguridad en túneles".

En este contexto, la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, ha criticado que los gobiernos de UPN "pasaron el marrón a otros" y "no tomaron ni una decisión", antes de resaltar que la intención de los socialistas es "culminar la infraestructura".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha dicho que, "si el objetivo de UPN es crear una comisión de investigación paralela, lo está consiguiendo". "El informe (de Intervención) nos pareció contundente", ha dicho, antes de explicar que no consentirán que se pague ni un euro público que no esté "amparado por Intervención".

Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha reiterado la posición de su coalición, y ha recalcado que "asumir errores no debilita, fortalece. La transparencia fortalece la relación con los socios".

Asimismo, Javier García, del PP, ha lamentado que "el Gobierno ha faltado a la verdad a la hora de explicar los hechos". También ha señalado que en la remodelación faltó echar al consejero de Cohesión Territorial.

Javier Esparza, portavoz de UPN, ha preguntado cuánto va a costar el nuevo modificado y ha catalogado de "fraude" el anterior. "La UTE obtuvo la puntuación porque dijo que se iba a hacer de una manera y luego mete un modificado. Es un proyecto irreal", ha criticado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha dicho que esta comisión no es para pedir explicaciones, sino para que "UPN insista en su relato". También han anunciado que serán igual de exigentes con el segundo modificado.

Asimismo, Emilio Jiménez, de Vox, ha señalado que la única salida que le queda a la presidenta es la "dimisión".