Chivite niega que los sobrecostes de las obras de Belate respondan a directrices políticas
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha negado este viernes que los sobrecostes recogidos en el modificado de las obras de los túneles de Belate respondan a directrices políticas.
Así lo ha hecho en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra, donde, acompañada de los consejeros de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, y el de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha explicado que "se están evidenciando distintos criterios técnicos, pero igualmente ningún interés político ni ninguna interferencia en el proceso".
"De hecho, el reparo suspensivo, que se puede gestionar de distintas maneras en la administración, pudimos haberlo levantado en una sesión de gobierno y no lo hicimos. Habría sido legal pero no hacerlo demuestra que no hay participación política de ningún tipo en todo el procedimiento de los túneles ni decisión alguna que pueda entenderse como favorecedora de una empresa o UTE", ha dicho.
La presidenta ha insistido en que la voluntad del Gobierno Foral es que las obras continúen y se culminen, como ya se decidió en 2019, para garantizar una circulación más segura y cumplir la normativa europea. En este sentido, ha recordado que se trata de una infraestructura compleja y que las modificaciones y desviaciones presupuestarias son habituales en este tipo de obras, como ya ocurrió en actuaciones similares durante gobiernos de UPN.
Chivite ha recalcado que su única decisión como presidenta ha sido de carácter político y estratégico: "Impulsar la ejecución de las obras para poner fin a más de una década de incumplimiento de la directiva europea de seguridad en túneles".
En este contexto, la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, ha criticado que los gobiernos de UPN "pasaron el marrón a otros" y "no tomaron ni una decisión", antes de resaltar que la intención de los socialistas es "culminar la infraestructura".
Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha dicho que, "si el objetivo de UPN es crear una comisión de investigación paralela, lo está consiguiendo". "El informe (de Intervención) nos pareció contundente", ha dicho, antes de explicar que no consentirán que se pague ni un euro público que no esté "amparado por Intervención".
Pablo Azcona, de Geroa Bai, ha reiterado la posición de su coalición, y ha recalcado que "asumir errores no debilita, fortalece. La transparencia fortalece la relación con los socios".
Asimismo, Javier García, del PP, ha lamentado que "el Gobierno ha faltado a la verdad a la hora de explicar los hechos". También ha señalado que en la remodelación faltó echar al consejero de Cohesión Territorial.
Javier Esparza, portavoz de UPN, ha preguntado cuánto va a costar el nuevo modificado y ha catalogado de "fraude" el anterior. "La UTE obtuvo la puntuación porque dijo que se iba a hacer de una manera y luego mete un modificado. Es un proyecto irreal", ha criticado.
Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha dicho que esta comisión no es para pedir explicaciones, sino para que "UPN insista en su relato". También han anunciado que serán igual de exigentes con el segundo modificado.
Asimismo, Emilio Jiménez, de Vox, ha señalado que la única salida que le queda a la presidenta es la "dimisión".
Te puede interesar
EH Bildu alcanza un acuerdo con Gorroño que garantiza los presupuestos en Gernika y "desbloquea proyectos clave"
Según ha informado la coalición abertzale, este acuerdo, que incorpora una modificación presupuestaria de 820 000 euros, "no es un pacto de gobierno, ni un acuerdo de estabilidad, ni son los presupuestos propios de EH Bildu, pero sí es un acuerdo útil para Gernika".
El PNV volvería a ganar en Bizkaia, con 1-2 escaños más, pero sigue necesitando apoyos
EH Bildu continuaría siendo el principal partido de la oposición pero pasando de los 15 representantes con los que cuenta en la actualidad a 17, mientras que el PSE-EE se consolida como tercera fuerza más votada con 7-8 junteros (en la actualidad cuenta con 8).
Feijóo rectifica y afirma a la jueza de la DANA que Mazón no le informó en "tiempo real" de la tragedia
El presidente del PP ha aclarado ante la jueza de Catarroja que fue un "error" y que no mantuvo “ningún contacto” con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana antes de las 19:59 horas del 29 de octubre de 2024.
Mikel Irujo: "En un gobierno de coalición cada grupo elige a sus consejeros y consejeras"
El consejero de Industria del Gobierno de Navarra y miembro de Geroa Bai, Mikel Irujo, ha valorado la decisión de la presidenta María Chivite de reordenar su gobierno. En este sentido, ha explicado que la colaboración con Félix Taberna y Amparo López ha sido "excelente" hasta el último momento.
Remírez y Jurío toman posesión como nuevos consejeros del Gobierno de Navarra
Javier Remírez e Inmaculada Jurío han tomado este viernes posesión de sus cargos como vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad y como consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, respectivamente. Ambos, miembros de la Ejecutiva del PSN-PSOE, regresan al Gobierno Foral tras la decisión de la presidenta de Navarra de cesar a Félix Taberna y Amparo López con el objetivo, según ha indicado la propia María Chivite, de "preservar la estabilidad y afrontar con un nuevo impulso político y de gestión el último tramo de la presente legislatura”.
Aldama admite todos los delitos, pero pide rebaja de pena por su “colaboración con la Fiscalía”
El empresario implicado en la trama de comisiones ilegales en "Caso Koldo" ha solicitado una reducción de la pena tras su confesión y aportación de pruebas "clave" al caso.
Euskadi y Gales dan un impulso a proyectos económicos, sociales, lingüísticos y culturales
Imanol Pradales ha recibido en el Palacio de Ajuria Enea a la ministra principal de Gales, Eluned Morgan, con quien ha firmado la renovación del memorando de colaboración que ambas regiones suscribieron en 2018 y que busca explorar nuevas posibilidades de cooperación.
El Gobierno de España y ERC alcanzan un acuerdo en financiación que destinará 4700 millones más para Cataluña
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que, a pesar del acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica, todavía no se dan las condiciones para que haya unos presupuestos generales del Estado, aunque ha apostado por la continuidad de la legislatura siempre que sea "útil".
Pradales condena los "ataques" a políticos tras la aparición de unas pintadas en la tienda de la parlamentaria de Vox
Amaia Martínez denunció este miércoles la aparición de unas pintadas contra el "fascismo" en el comercio de su familia en la capital alavesa.