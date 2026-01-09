Chivitek ukatu egin du Belateko obren gainkostuak asmo politikoei erantzutea
Maria Chivite Nafarroako presidenteak ukatu egin du Belateko tunelen lanen aldaketetan jasotako gainkostuak asmo politikoen araberakoak direnik.
Hala ziurtatu du ostiral honetan, Nafarroako Parlamentuko Foru Araubideko Batzordean, Jose Luis Arasti Ekonomia eta Ogasun kontseilariarekin eta Oscar Chivite Lurralde Kohesio kontseilariarekin batera. "Irizpide tekniko ezberdinak agerian geratzen ari dira, baina ez dago interes politikorik, ezta inolako interferentziarik ere prozesuan", apimarratu du.
"Hala, administrazioan hainbat modutara kudea daitekeen etenaldia, gobernu-saio batean bertan behera uzteko aukera izan genuen, eta ez genuen egin. Legezkoa izango zen, baina horrek ez du erakusten ez dagoela inolako parte-hartze politikorik tunelen prozedura osoan, ezta enpresa edo ABEE baten aldekotzat har daitekeen erabakirik ere", esan du.
Nafarroako presidenteak berretsi du Foru Gobernuaren nahia dela obrek jarraitzea eta amaitzea, 2019an erabaki zen bezala, zirkulazio seguruagoa bermatzeko eta Europako araudia betetzeko. Ildo horretatik, gogorara ekarri du azpiegitura konplexua dela eta aurrekontuen aldaketak eta desbideratzeak ohikoak direla horrelako obretan, UPNren gobernuetan antzeko jardueretan gertatu zen bezala.
Testuinguru horretan, presidente gisa hartu duen erabaki bakarra politikoa eta estrategikoa izan dela azpimarratu du Chivitek: "Obrak bultzatzea, tuneletako segurtasunari buruzko Europako zuzentaraua bete ez den hamarkada bati baino gehiagori amaiera emateko".
Hori dela eta, Ainhoa Unzu bozeramaile sozialistak kritikatu du UPNren gobernuek "arazoa beste batzuei utzi" zietela eta ez zutela "erabakirik hartu", sozialisten asmoa "azpiegitura amaitzea" dela azpimarratu aurretik.
Bestalde, Laura Aznal EH Bilduko bozeramaileak esan duenez, "UPNren helburua ikerketa batzorde paralelo bat sortzea bada, lortzen ari da". "Kontu-hartzailetzaren txostena sendoa iruditu zitzaigun", esan du, eta ez dutela horrek babesten ez duen euro publiko bat bera ere ordaintzea onartuko azaldu du.
Pablo Azconak (Geroa Bai) koalizioaren jarrera berretsi du, eta azpimarratu du "akatsak onartzeak ez duela ahultzen, indartzen baizik. Gardentasunak bazkideekiko harremana indartzen du".
Javier Garcia PPko kideak deitoratu duenez, aldiz, "Gobernuak ez du egia esan gertakariak azaltzeko orduan".
Javier Esparza UPNko bozeramaileak, halaber, aldaketa berriak zenbateko kostua izango duen galdetu du, eta aurrekoa "iruzurtzat" jo du. "Aldi baterako enpresa-elkarteak puntuazioa lortu zuen, modu batean egingo zela esan zuelako eta, ondoren, aldaketa egin zuen. Proiektu irreala da", kritikatu du.
Contigo-Zurekin koalizioaren izenean, Miguel Garridok esan du batzorde hau ez dela azalpenak eskatzeko, baizik eta "UPNk bere kontakizuna zabaltzeko".
Era berean, Voxeko Emilio Jimenezek adierazi du "dimisioa ematea" dela presidenteari geratzen zaion irtenbide bakarra.
