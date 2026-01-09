Ayuntamiento de Gernika
EH Bildu alcanza un acuerdo con Gorroño que garantiza los presupuestos en Gernika y "desbloquea proyectos clave"

Según ha informado la coalición abertzale, este acuerdo, que incorpora una modificación presupuestaria de 820 000 euros, "no es un pacto de gobierno, ni un acuerdo de estabilidad, ni son los presupuestos propios de EH Bildu, pero sí es un acuerdo útil para Gernika".
ayuntamiento de gernika
Euskaraz irakurri: EH Bilduk akordioa lortu du Gorroñorekin, Gernikako aurrekontuak bermatzeko eta "funtsezko proiektuak desblokeatzeko"
Agencias | EITB

Última actualización

EH Bildu ha alcanzado un acuerdo presupuestario en Gernika-Lumo (Bizkaia) con el grupo que lidera José Mari Gorroño, Guztiontzako Herria, que permitirá que el municipio cuente con presupuestos el próximo año, desbloquea "proyectos clave", y pone "fin a una etapa de bloqueo e inestabilidad en el Ayuntamiento".

Según ha informado la coalición abertzale, este acuerdo, que incorpora una modificación presupuestaria de 820 000 euros, "no es un pacto de gobierno, ni un acuerdo de estabilidad, ni son los presupuestos propios de EH Bildu, pero sí es un acuerdo útil para Gernika". Además, ha emplazado al PNV que deje a un lado "el no por el no" y se sume a estas cuentas públicas.

EH Bildu ha destacado que, de esta forma, "arrancarán definitivamente dos proyectos emblemáticos y largamente demandados por la ciudadanía", como son la Plaza del mercado y la Biblioteca municipal, y permitirá poner en marcha el servicio de Aulas de estudio de La Vega, tal como EH Bildu había propuesto en su programa municipal.

Gernika Lumo Bizkaia EH Bildu Política

