El PNV volvería a ganar en Bizkaia, con 1-2 escaños más, pero sigue necesitando apoyos

EH Bildu continuaría siendo el principal partido de la oposición pero pasando de los 15 representantes con los que cuenta en la actualidad a 17, mientras que el PSE-EE se consolida como tercera fuerza más votada con 7-8 junteros (en la actualidad cuenta con 8).
Euskaraz irakurri: EAJk irabaziko luke berriro Bizkaian, 1-2 eserleku gehiagorekin, baina bazkideren bat beharko luke hala ere
Agencias | EITB

Última actualización

El PNV volvería a ganar las elecciones forales en Bizkaia incrementando su representación uno o dos escaños (24-25) en las Juntas Generales, según un estudio encargado por la Diputación sobre tendencias electorales dado a conocer este viernes.

EH Bildu continuaría siendo la segunda fuerza, ganando dos escaños y pasando de los 15 representantes con los que cuenta en la actualidad a 17, mientras que el PSE-EE se consolida como tercera fuerza más votada con 7-8 junteros (en la actualidad cuenta con 8).

El PP se mantendría como cuarta fuerza con entre 2 y 3 junteros (ahora tiene tres) y Elkarrekin Podemos desaparecería del Legislativo vizcaíno al perder sus actuales dos apoderados. Vox y Sumar seguirían sin presencia en las Juntas de Bizkaia.

El informe, elaborado por Ikerfel a partir de 3002 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años residentes en Bizkaia, se realizó entre el 3 y el 18 de diciembre, según ha dado a conocer la Diputación.

El PNV, que en los comicios de 2023 obtuvo el 39,2 % de los votos y 23 junteros, -la mayoría absoluta son 26- seguiría siendo la fuerza más votada en el territorio con el 41,6 % de los sufragios que le otorgarían entre 24 y 25 junteros.

EH Bildu crecería por su parte casi cuatro puntos en intención de voto al pasar del 25,5 % de hace dos años al 29,3 %, lo que le otorgaría dos junteros más hasta los 17.

El PSE-EE, actual socio de los jeltzales en el Gobierno foral, bajaría del 16,2 % de los sufragios de 2023 a un 14,3 % que le haría mantener los ochos representantes con que cuenta en la actualidad o perder uno.

También podría ver reducida su representación el Partido Popular, que en los comicios de 2023 logró el 8,4 % de los votos y que pasaría a un 6,6 %, lo que le otorgaría entre 2 y 3 junteros (en la actualidad tiene 3).

Por último, Elkarrekin Podemos perdería sus dos representantes en la Cámara de Bizkaia al pasar del 7,4 % de los votos en 2023 a un 2 %.

Vox y Sumar, que no cuentan con presencia en Bizkaia, tampoco la conseguirían representación al lograr el 2,7 % y el 2,2 % de los votos, respectivamente. La abstención se situaría en el 39,5 %, frente al 39,9 % de los anteriores comicios. 

