El PNV volvería a ganar en Bizkaia, con 1-2 escaños más, pero sigue necesitando apoyos
El PNV volvería a ganar las elecciones forales en Bizkaia incrementando su representación uno o dos escaños (24-25) en las Juntas Generales, según un estudio encargado por la Diputación sobre tendencias electorales dado a conocer este viernes.
EH Bildu continuaría siendo la segunda fuerza, ganando dos escaños y pasando de los 15 representantes con los que cuenta en la actualidad a 17, mientras que el PSE-EE se consolida como tercera fuerza más votada con 7-8 junteros (en la actualidad cuenta con 8).
El PP se mantendría como cuarta fuerza con entre 2 y 3 junteros (ahora tiene tres) y Elkarrekin Podemos desaparecería del Legislativo vizcaíno al perder sus actuales dos apoderados. Vox y Sumar seguirían sin presencia en las Juntas de Bizkaia.
El informe, elaborado por Ikerfel a partir de 3002 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años residentes en Bizkaia, se realizó entre el 3 y el 18 de diciembre, según ha dado a conocer la Diputación.
El PNV, que en los comicios de 2023 obtuvo el 39,2 % de los votos y 23 junteros, -la mayoría absoluta son 26- seguiría siendo la fuerza más votada en el territorio con el 41,6 % de los sufragios que le otorgarían entre 24 y 25 junteros.
EH Bildu crecería por su parte casi cuatro puntos en intención de voto al pasar del 25,5 % de hace dos años al 29,3 %, lo que le otorgaría dos junteros más hasta los 17.
El PSE-EE, actual socio de los jeltzales en el Gobierno foral, bajaría del 16,2 % de los sufragios de 2023 a un 14,3 % que le haría mantener los ochos representantes con que cuenta en la actualidad o perder uno.
También podría ver reducida su representación el Partido Popular, que en los comicios de 2023 logró el 8,4 % de los votos y que pasaría a un 6,6 %, lo que le otorgaría entre 2 y 3 junteros (en la actualidad tiene 3).
Por último, Elkarrekin Podemos perdería sus dos representantes en la Cámara de Bizkaia al pasar del 7,4 % de los votos en 2023 a un 2 %.
Vox y Sumar, que no cuentan con presencia en Bizkaia, tampoco la conseguirían representación al lograr el 2,7 % y el 2,2 % de los votos, respectivamente. La abstención se situaría en el 39,5 %, frente al 39,9 % de los anteriores comicios.
Te puede interesar
EH Bildu alcanza un acuerdo con Gorroño que garantiza los presupuestos en Gernika y "desbloquea proyectos clave"
Según ha informado la coalición abertzale, este acuerdo, que incorpora una modificación presupuestaria de 820 000 euros, "no es un pacto de gobierno, ni un acuerdo de estabilidad, ni son los presupuestos propios de EH Bildu, pero sí es un acuerdo útil para Gernika".
Feijóo rectifica y afirma a la jueza de la DANA que Mazón no le informó en "tiempo real" de la tragedia
El presidente del PP ha aclarado ante la jueza de Catarroja que fue un "error" y que no mantuvo “ningún contacto” con el entonces presidente de la Generalitat Valenciana antes de las 19:59 horas del 29 de octubre de 2024.
Mikel Irujo: "En un gobierno de coalición cada grupo elige a sus consejeros y consejeras"
El consejero de Industria del Gobierno de Navarra y miembro de Geroa Bai, Mikel Irujo, ha valorado la decisión de la presidenta María Chivite de reordenar su gobierno. En este sentido, ha explicado que la colaboración con Félix Taberna y Amparo López ha sido "excelente" hasta el último momento.
Remírez y Jurío toman posesión como nuevos consejeros del Gobierno de Navarra
Javier Remírez e Inmaculada Jurío han tomado este viernes posesión de sus cargos como vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad y como consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, respectivamente. Ambos, miembros de la Ejecutiva del PSN-PSOE, regresan al Gobierno Foral tras la decisión de la presidenta de Navarra de cesar a Félix Taberna y Amparo López con el objetivo, según ha indicado la propia María Chivite, de "preservar la estabilidad y afrontar con un nuevo impulso político y de gestión el último tramo de la presente legislatura”.
Aldama admite todos los delitos, pero pide rebaja de pena por su “colaboración con la Fiscalía”
El empresario implicado en la trama de comisiones ilegales en "Caso Koldo" ha solicitado una reducción de la pena tras su confesión y aportación de pruebas "clave" al caso.
Euskadi y Gales dan un impulso a proyectos económicos, sociales, lingüísticos y culturales
Imanol Pradales ha recibido en el Palacio de Ajuria Enea a la ministra principal de Gales, Eluned Morgan, con quien ha firmado la renovación del memorando de colaboración que ambas regiones suscribieron en 2018 y que busca explorar nuevas posibilidades de cooperación.
El Gobierno de España y ERC alcanzan un acuerdo en financiación que destinará 4700 millones más para Cataluña
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que, a pesar del acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica, todavía no se dan las condiciones para que haya unos presupuestos generales del Estado, aunque ha apostado por la continuidad de la legislatura siempre que sea "útil".
Pradales condena los "ataques" a políticos tras la aparición de unas pintadas en la tienda de la parlamentaria de Vox
Amaia Martínez denunció este miércoles la aparición de unas pintadas contra el "fascismo" en el comercio de su familia en la capital alavesa.
EH Bildu ganaría las elecciones en Gipuzkoa, pero PNV y PSE-EE podrían mantener el gobierno
El último sociómetro de la institución foral pone de manifiesto las principales preocupaciones de los guipuzcoanos: la vivienda, el empleo, la salud y la seguridad. La percepción de que la situación del euskera va a peor se está extendiendo entre la ciudadanía gipuzkoana.