EAJk irabaziko luke berriro Bizkaian, 1-2 eserleku gehiagorekin, baina babesa behar du oraindik

BIZKAIA JUNTAS GENERALES
Gernikako Juntetxea.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAJk irabaziko lituzke berriz ere Bizkaiko aldundirako hauteskundeak, eserleku bat edo bi irabazita (24-25) Batzar Nagusietan, Aldundiak hauteskunde-joeren inguruan eskatu eta ostiral honetan argitara eman den txostenak jaso duenez. 

EH Bilduk bigarren lekuan jarraituko luke, eta bi eserleku irabazita, gaur egun dituen 15 eserlekuetatik 17 izatera pasako litazteke; PSE-EEk hirugarren indar izaten jarraituko luke, 7-8 batzarkiderekin (8 ditu orain). 

PPk laugarren postuari helduko lioke 2-3 eserlekurekin (hiru ditu orain), eta Elkarrekin Podemos Batzar Nagusietatik kanpo geratuko lirateke, gaur dituen bi ordezkariak galduta. Vox-ek eta Sumarrek ere ez lukete ordezkaririk lortuko. 

Ikerfelek egindako lana telefonoz Bizkaian bizi diren 18 urteko 3.002 pertsonenen telefono bidezko elkarrizketetean oinarritu da, abenduaren 3tik 18ra bitartean eginak. 

EAJk, zeinak 2023an botoen % 39,2 eta 23 batzarkide lortu zituen -26koa da gehiengo absolutua-,  alderdi bozkatuena izaten jarraituko luke, botoen % 41,6 bereganatu eta 24-25 eserleku lortuta. 

EH Bildu iza lau puntu haziko litzateke boto-asmoan, % 25,5etik % 29,3ra, eta horrek bi eserleku gehiago emango lizkioke, 17 toki edukitzeraino. 

PSE-EEk, egun Foru-Gobernuan bazkide den alderdiak, behera egingo lukete, 2023ko % 16,2tik % 14,3ra; egun dituen zortzi batzarkideei eusteko modua luke, baina posible litzateke eserleku bat galtzea ere. 

PPk ere behera egingo luke, eta 2023an lortutako botoen % 8,4ak & 6,6an geldituko lirateke; 2-3 batzarkide lortuko lituzke (egun 3 ditu). 

Azkenik, Elkarrekin Podemosek nabarmen egingo luke behera, egungo % 7,4tik % 2ra eta, ondorioz, gaur egun dituen bi ordezkariak galduko lituzke. 

Vox-ek eta Sumarrek Batzar Nagusietean sartu ezinda jarraituko liteke, botoen % 2,7 eta % 2,2 lortuta, hurrenez, hurren. 

Abstentzioa % 39,5ekoa litzateke; % 39,9koa izan zen aurreko hauteskundeetan. 

Bizkaia Bizkaiko Foru Aldundia Alderdi Politikoak Politika

