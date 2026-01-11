PRESOS
Sare dice que es hora de poner fin a las políticas de excepción y a los recursos de la Fiscalía

Joseba Azkarraga ha realizado la valoración de la manifestación del 10 de enero de Sare
Según datos facilitados por la red ciudadana, 65 000 personas secundaron la manifestación. Han destacado, además, la pluralidad ideológica de los y las participantes. Joseba Azkarraga ha afirmado que Sare continuará exigiendo un cambio en los ámbitos político y judicial para poner fin a las medidas de excepción que se aplican a los presos de ETA.

Presos Final de ETA Delitos Manifestaciones Derechos humanos Política

