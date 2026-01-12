EH Bildu llama a "articular fuerzas" para "decirle al mundo que existe una alternativa al autoritarismo"
EH Bildu considera que "Euskal Herria cuenta con las condiciones políticas, sociales, históricas y económicas suficientes" para "situarse de manera adecuada y articular una respuesta a la altura del momento histórico" que vivimos. "Creemos que, siendo conscientes tanto de nuestras capacidades como de nuestras limitaciones, podemos hacer grandes cosas que sirvan para frenar la ola autoritaria y para demostrar que efectivamente existe una alternativa y que otro proyecto europeo también es posible", sostiene la formación soberanista en una declaración dada a conocer tras la reunión de su Mesa Política de Hegoalde celebrada este lunes.
"Para ello es imprescindible recordar que este país dijo no a la OTAN hace 40 años, cuando volvimos a demostrar que, como hoy, somos una excepción en un mundo en llamas", añade la coalición.
En esta línea, EH Bildu hace un llamamiento a los agentes políticos y sociales para "poner en valor" lo que representan "como país" y decirle al mundo que existe una alternativa a la guerra, a la desesperanza y al autoritarismo, y que "otra Europa es posible". "Una alternativa que pasa por la soberanía y el respeto a los pueblos", recalca, al tiempo que reivindica la necesidad de abandonar los intereses particulares, "poniendo el país por delante y fomentando la colaboración entre diferentes" con el objetivo de articular fuerzas en torno a "un nuevo impulso nacional que demuestre que es posible y que hay esperanza para la construcción de un mundo mejor".
Tras insistir en que en 2026 "el autoritarismo es una amenaza real para los pueblos del mundo y para la democracia", EH Bildu ha asegurado que "el imperialismo, las guerras y el expolio de los recursos naturales a lo largo y ancho del planeta responden al ajedrez al que las grandes potencias han decidido jugar, en detrimento de los pueblos" y mientras tanto , "la Unión Europea y las élites que operan en su entorno han decidido desistir y ahondar en su falta de proyecto".
Por esta razón, considera que "de nada sirve la constante apelación a una Unión que se muestra incapaz de estar a la altura del momento histórico y que permite que la corriente autoritaria avance". Una "pasividad" que, a su juicio, "contrasta con la respuesta planteada frente a la invasión rusa de Ucrania, basada en el envío de armas y en la escalada bélica" y ante la que ha reivindicado "el diálogo y el acuerdo, la diplomacia y la negociación".
"En el caso de Euskal Herria, como nación sin Estado dividida en dos, nos veríamos afectados de forma directa por Agrupación Nacional en Ipar Euskal Herria y por Vox y el PP en Hegoalde. Algo que, desde el punto de vista democrático, resulta intolerable y que debe recibir una respuesta de país", concluye la coalición.
Te puede interesar
Euskadi y Fukushima renuevan su colaboración estratégica
El acuerdo fomenta la colaboración en sectores clave como la energía renovable, los dispositivos médicos y la gastronomía. El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que ambas partes comparten "la ambición y el potencial de ser un referente internacional en tecnologías limpias".
Esteban advierte de que el PNV no estará "de brazos cruzados" si no se cierran traspasos
"Intentaremos ser optimistas, pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar", ha insistido Esteban, quien ha subrayado que si el viernes no se cierran los traspasos, la actitud del PNV con respecto al Gobierno de España "no va a ser la misma". "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", ha indicado.
Inicia sus trabajos la ponencia parlamentaria para la mejora de la calidad democrática
El lehendakari planteó crear este foro parlamentario para fortalecer la democracia ante el auge de los autoritarismos y la desinformación en el mundo.
Sumar cree que la falta de un acuerdo esta semana sobre el traspaso de las competencias pendientes "no es tan alarmante"
El diputado de Sumar en el Congreso, Lander Martínez, ha valorado "todo el trabajo hecho" entre ambos gobiernos y ha confiado en que el PNV lo reconozca. "No creo que la situación revista tanta gravedad como para poner en riesgo un gobierno de coalición progresista, sabiendo lo que va a venir después", ha afirmado.
Andueza, sobre el traspaso de competencias: "Soy muy optimista; espero que se firmen en la próxima reunión bilateral"
En una entrevista concedida al periodista Iñaki Guridi en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha mostrado "muy tranquilo", en referencia a la polémica de la transferencia de las cinco competencias entre Gobierno Vasco y Gobierno español, y ha asegurado que no tiene "ninguna duda de que las cosas van a salir bien". "Las cosas están bastante avanzadas", ha señalado, y ha augurado que las cinco competencias acordadas se materializarán en los próximos días.
Homenajean a Txillardegi en San Sebastián, y piden para él un reconocimiento institucional
El miércoles se cumplen 14 años del fallecimiento de José Luís Álvarez Enparantza Txillardegi, por lo que este domingo han homenajeado en la plaza Gascuña del Antiguo, en San Sebastián, al escritor, lingüista y fundador de ETA. Los asistentes han reivindicado su reconocimiento institucional.
Sare dice que es hora de poner fin a las políticas de excepción y a los recursos de la Fiscalía
Según datos facilitados por la red ciudadana, 65 000 personas secundaron la manifestación. Han destacado, además, la pluralidad ideológica de los y las participantes. Joseba Azkarraga ha afirmado que Sare continuará exigiendo un cambio en los ámbitos político y judicial para poner fin a las medidas de excepción que se aplican a los presos de ETA.
El Gobierno Vasco califica de "alarmante" la falta de garantías para materializar los cinco traspasos suscritos con el Gobierno español
La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha afirmado, en declaraciones a EITB, que el acuerdo es cuestión de "voluntad política", y ha confiado en que el gobierno de Sánchez "cumpla" con lo pactado. "Si no es así, tendríamos que hacer una lectura de incumplimiento grave de los acuerdos suscritos entre dos gobiernos y nos llevaría a otro escenario institucional y político."
Agirregoitia (PNV) pide "firmeza y unidad" a la UE frente a Trump
La eurodiputada jeltzale ha asegurado que no han de confundirse "calma con tibieza", y ha instado a la Comisión Europea a mostrarse firme ante el nuevo orden internacional. Además, ha dicho que seguirán con atención la reunión entre la UE, la OTAN y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, sobre Groelandia.