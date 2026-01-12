DECLARACIÓN
EH Bildu llama a "articular fuerzas" para "decirle al mundo que existe una alternativa al autoritarismo"

La Mesa Política de Hegoalde de la coalición soberanista ha publicado una declaración en la que analizan la situación mundial y los hechos acontecidos en las últimas semanas.
GRAFCAV8444. BILBAO, 10/01/2026.-El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, (i) en la imagen, abre la Asamblea General de la formación soberanista, este sábado, que define su estrategia para 2026, un año que considera "clave" para la política vasca, hace balance de la iniciativa 'diálogo nacional' y aborda la elaboración de sus programas sobre asuntos como la vivienda y los servicios públicos. EFE/Luis Tejido
Arnaldo Otegi, durante su discurso ante la Asamblea General de EH Bildu el pasado sábado. Foto: EFE
EH Bildu considera que "Euskal Herria cuenta con las condiciones políticas, sociales, históricas y económicas suficientes" para "situarse de manera adecuada y articular una respuesta a la altura del momento histórico" que vivimos. "Creemos que, siendo conscientes tanto de nuestras capacidades como de nuestras limitaciones, podemos hacer grandes cosas que sirvan para frenar la ola autoritaria y para demostrar que efectivamente existe una alternativa y que otro proyecto europeo también es posible", sostiene la formación soberanista en una declaración dada a conocer tras la reunión de su Mesa Política de Hegoalde celebrada este lunes.

"Para ello es imprescindible recordar que este país dijo no a la OTAN hace 40 años, cuando volvimos a demostrar que, como hoy, somos una excepción en un mundo en llamas", añade la coalición.

En esta línea, EH Bildu hace un llamamiento a los agentes políticos y sociales para "poner en valor" lo que representan "como país" y decirle al mundo que existe una alternativa a la guerra, a la desesperanza y al autoritarismo, y que "otra Europa es posible". "Una alternativa que pasa por la soberanía y el respeto a los pueblos", recalca, al tiempo que reivindica la necesidad de abandonar los intereses particulares, "poniendo el país por delante y fomentando la colaboración entre diferentes" con el objetivo de articular fuerzas en torno a "un nuevo impulso nacional que demuestre que es posible y que hay esperanza para la construcción de un mundo mejor".

Tras insistir en que en 2026 "el autoritarismo es una amenaza real para los pueblos del mundo y para la democracia", EH Bildu ha asegurado que "el imperialismo, las guerras y el expolio de los recursos naturales a lo largo y ancho del planeta responden al ajedrez al que las grandes potencias han decidido jugar, en detrimento de los pueblos" y mientras tanto , "la Unión Europea y las élites que operan en su entorno han decidido desistir y ahondar en su falta de proyecto".

Por esta razón, considera que "de nada sirve la constante apelación a una Unión que se muestra incapaz de estar a la altura del momento histórico y que permite que la corriente autoritaria avance". Una "pasividad" que, a su juicio, "contrasta con la respuesta planteada frente a la invasión rusa de Ucrania, basada en el envío de armas y en la escalada bélica" y ante la que ha reivindicado "el diálogo y el acuerdo, la diplomacia y la negociación".

"En el caso de Euskal Herria, como nación sin Estado dividida en dos, nos veríamos afectados de forma directa por Agrupación Nacional en Ipar Euskal Herria y por Vox y el PP en Hegoalde. Algo que, desde el punto de vista democrático, resulta intolerable y que debe recibir una respuesta de país", concluye la coalición. 

