EH Bildu considera que "Euskal Herria cuenta con las condiciones políticas, sociales, históricas y económicas suficientes" para "situarse de manera adecuada y articular una respuesta a la altura del momento histórico" que vivimos. "Creemos que, siendo conscientes tanto de nuestras capacidades como de nuestras limitaciones, podemos hacer grandes cosas que sirvan para frenar la ola autoritaria y para demostrar que efectivamente existe una alternativa y que otro proyecto europeo también es posible", sostiene la formación soberanista en una declaración dada a conocer tras la reunión de su Mesa Política de Hegoalde celebrada este lunes.

"Para ello es imprescindible recordar que este país dijo no a la OTAN hace 40 años, cuando volvimos a demostrar que, como hoy, somos una excepción en un mundo en llamas", añade la coalición.

En esta línea, EH Bildu hace un llamamiento a los agentes políticos y sociales para "poner en valor" lo que representan "como país" y decirle al mundo que existe una alternativa a la guerra, a la desesperanza y al autoritarismo, y que "otra Europa es posible". "Una alternativa que pasa por la soberanía y el respeto a los pueblos", recalca, al tiempo que reivindica la necesidad de abandonar los intereses particulares, "poniendo el país por delante y fomentando la colaboración entre diferentes" con el objetivo de articular fuerzas en torno a "un nuevo impulso nacional que demuestre que es posible y que hay esperanza para la construcción de un mundo mejor".



Tras insistir en que en 2026 "el autoritarismo es una amenaza real para los pueblos del mundo y para la democracia", EH Bildu ha asegurado que "el imperialismo, las guerras y el expolio de los recursos naturales a lo largo y ancho del planeta responden al ajedrez al que las grandes potencias han decidido jugar, en detrimento de los pueblos" y mientras tanto , "la Unión Europea y las élites que operan en su entorno han decidido desistir y ahondar en su falta de proyecto".

Por esta razón, considera que "de nada sirve la constante apelación a una Unión que se muestra incapaz de estar a la altura del momento histórico y que permite que la corriente autoritaria avance". Una "pasividad" que, a su juicio, "contrasta con la respuesta planteada frente a la invasión rusa de Ucrania, basada en el envío de armas y en la escalada bélica" y ante la que ha reivindicado "el diálogo y el acuerdo, la diplomacia y la negociación".



"En el caso de Euskal Herria, como nación sin Estado dividida en dos, nos veríamos afectados de forma directa por Agrupación Nacional en Ipar Euskal Herria y por Vox y el PP en Hegoalde. Algo que, desde el punto de vista democrático, resulta intolerable y que debe recibir una respuesta de país", concluye la coalición.