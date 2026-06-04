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Lanzan tres cócteles molotov contra la subprefectura de Baiona

La Prefectura de los Pirineos Atlánticos ha informado de que el ataque se ha producido sobre las 04:00 horas, sin que se hayan registrado daños de consideración.
Euskaraz irakurri: Hiru molotov koktel jaurti dituzte Baionako suprefeturaren kontra
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EITB

Última actualización

La Prefectura de los Pirineos Atlánticos ha informado del lanzamiento esta madrugada de tres cócteles molotov contra la sede de la subprefectura de Baiona.

En un comunicado, el prefecto Jean Marie Girier ha explicado que el ataque se ha producido sobre las 04:00 horas de la madrugada y que no ha habido daños de consideración. Sin embargo, ha condenado la acción: "Atacar a la Prefectura es atacar a la república francesa. Nada justifica poner en el punto de mira a las instituciones que garantizan el orden republicano y el interés general".

Ha añadido que harán todo lo posible para llevar a los agresores ante la Justicia.

Baiona Iparralde Sociedad

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