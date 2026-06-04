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Hiru molotov koktel jaurti dituzte Baionako suprefeturaren kontra

Pirinio Atlantikoetako Prefeturak jakinarazi duenez, erasoa 04:00ak aldera izan da, baina ez da aparteko kalterik izan.
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EITB

Azken eguneratzea

Pirinio Atlantikoetako Prefeturak jakinarazi du gaur goizaldean hiru molotov koktel jaurti dituztela Baionako suprefeturaren egoitzaren aurka.

Jean Marie Girier prefetak ohar batean azaldu duenez, erasoa goizaldeko 04:00ak aldera izan da, eta ez dela aparteko kalterik izan. Hala ere, gogor salatu du ekintza: “Prefeturari eraso egitea Frantziako errepublikari eraso egitea da. Ezerk ez du justifikatzen ordena errepublikanoa eta interes orokorra bermatzen dituzten instituzioak jomugan jartzea”.

Erasotzaileak epaileen aurrera eramateko ahalegin guztiak egingo dituztela gaineratu du.

Baiona Iparralde Gizartea

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