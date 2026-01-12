ADIERAZPENA
EH Bilduk dio Euskal Herria gai dela "autoritarismoaren aurrean erantzun sendoa" emateko

Arnaldo Otegi, EH Bilduren Batzar Nagusian, joan den larunbatean. Argazkia: EFE

Koalizio subiranistaren Hegoaldeko Mahai Politikoak adierazpen bat argitaratu du, munduko egoeraren eta azken asteetako gertakarien inguruko analisi batekin.

author image

EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduk uste du Euskal Herriak "baldintza politiko, sozial, historiko eta ekonomiko nahikoak" dituela "bizi dugun une historikoaren mailako erantzuna artikulatzeko".  "Uste dugu, gure gaitasunez eta gure mugez jakitun, gauza handiak egin ditzakegula olatu autoritarioa geldiarazteko, badagoela egiazko alternatiba, eta Europarako beste proiektu bat posible dela", esan du koalizioak Hegoaldeko Mahai Politikoak astelehen honetan egindako urteko lehen bileraren ondoren zabaldu duen adierazpenean.  "Ezinbestekoa da gogoratzea gure herriak duela 40 urte ezetz esan ziola NATOri. Orduan ere erakutsi genuen salbuespena garela sutan dagoen mundu honetan", dio idatziak.

Ildo horretan, EH Bilduk dei egin die Euskal Herriko eragile politiko eta sozialei, "herri gisa ordezkatzen dugunari balioa emateko" eta "munduari esateko gerraren eta itxaropenik ezaren aurrean alternatiba badagoela". Horretarako, adierazpenaren arabera, "indarrak antolatu" behar dira, "bultzada nazional berri" baten bidez "mundu hobea eraikitzeko aukera eta itxaropena badagoela erakusteko". 

2026an autoritarismoa "herrientzat eta demokraziarentzat mehatxu erreala" izango dela nabarmendu ondoren, EH Bilduk adierazi du potentzia handiek "inperialismoa, gerrak eta planetaren baliabide naturalen espoliazioa"  erabiltzen dituztela "herrien kaltetan", eta "bien bitartean, Europako Batasunak eta bere inguruan diharduten eliteek atzera egitea erabaki dute, proiektu propioaren gabezia are gehiago sakonduz". 

Hori dela eta, koalizio subiranistak irizten dio "Europaren Batasuna aipatzea alferrikakoa" dela, "une historikoak eskatzen duen mailako ardura" ez duelako eta "korronte autoritarioari aurrera egiten utzi" diolako. 

Amaitzeko, "interes partikularrak alde batera uzteko beharra" aldarrikatu EH Bilduk, "ezeren aurretik gure herria lehenetsiz eta ezberdinen arteko lankidetza sustatuz". 

 

 

