EH Bilduk dio Euskal Herria gai dela "autoritarismoaren aurrean erantzun sendoa" emateko
Koalizio subiranistaren Hegoaldeko Mahai Politikoak adierazpen bat argitaratu du, munduko egoeraren eta azken asteetako gertakarien inguruko analisi batekin.
EH Bilduk uste du Euskal Herriak "baldintza politiko, sozial, historiko eta ekonomiko nahikoak" dituela "bizi dugun une historikoaren mailako erantzuna artikulatzeko". "Uste dugu, gure gaitasunez eta gure mugez jakitun, gauza handiak egin ditzakegula olatu autoritarioa geldiarazteko, badagoela egiazko alternatiba, eta Europarako beste proiektu bat posible dela", esan du koalizioak Hegoaldeko Mahai Politikoak astelehen honetan egindako urteko lehen bileraren ondoren zabaldu duen adierazpenean. "Ezinbestekoa da gogoratzea gure herriak duela 40 urte ezetz esan ziola NATOri. Orduan ere erakutsi genuen salbuespena garela sutan dagoen mundu honetan", dio idatziak.
Ildo horretan, EH Bilduk dei egin die Euskal Herriko eragile politiko eta sozialei, "herri gisa ordezkatzen dugunari balioa emateko" eta "munduari esateko gerraren eta itxaropenik ezaren aurrean alternatiba badagoela". Horretarako, adierazpenaren arabera, "indarrak antolatu" behar dira, "bultzada nazional berri" baten bidez "mundu hobea eraikitzeko aukera eta itxaropena badagoela erakusteko".
2026an autoritarismoa "herrientzat eta demokraziarentzat mehatxu erreala" izango dela nabarmendu ondoren, EH Bilduk adierazi du potentzia handiek "inperialismoa, gerrak eta planetaren baliabide naturalen espoliazioa" erabiltzen dituztela "herrien kaltetan", eta "bien bitartean, Europako Batasunak eta bere inguruan diharduten eliteek atzera egitea erabaki dute, proiektu propioaren gabezia are gehiago sakonduz".
Hori dela eta, koalizio subiranistak irizten dio "Europaren Batasuna aipatzea alferrikakoa" dela, "une historikoak eskatzen duen mailako ardura" ez duelako eta "korronte autoritarioari aurrera egiten utzi" diolako.
Amaitzeko, "interes partikularrak alde batera uzteko beharra" aldarrikatu EH Bilduk, "ezeren aurretik gure herria lehenetsiz eta ezberdinen arteko lankidetza sustatuz".
Alokairuaren prezioa igotzen ez duten etxejabeentzat hobari fiskalak iragarri ditu Sanchezek
EH Bilduk zein ezkerreko gainerako talde parlamentarioek aurreratu dute ez dutela neurria babestuko. EH Bilduren arabera, "neurriz kanpoko alokairuak kobratzen" ari diren jabeak "zergak ordaintzetik libratu" nahi izatea "adarjotzea da".
Gobernukideak bat datoz, eta legegintzaldia agortzea espero dute
PSNk, Geroa Baik eta Contigo-Zurekin alderdiek sintonia ona agertu dute Nafarroako Gobernuaren akordio programatikoaren jarraipen batzordearen bileraren ostean. Bertan, bat egin dute Gobernuaren ekimenari bultzada politiko handiagoa emateko beharrarekin, legealdirako geratzen diren 15 hilabeteetan.
Euskadik eta Fukushimak lankidetza estrategikoa berritu dute
Akordioak lankidetza sustazen du funtsezko sektore batzuetan, hala nola energia berriztagarrian, gailu medikoetan eta gastronomian. Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du bi aldeak bat datozela "teknologia garbietan nazioarteko erreferente izateko anbizioarekin eta potentzialarekin".
Estebanek ohartarazi du EAJ ez dela "besoak gurutzatuta" egongo transferentziak itxi ezean
"Baikorrak izaten saiatuko gara, baina besoak gurutzatuta ez gara geratuko", adierazi du Estebanek. Gainera, azpimarratu du ostiralean eskualdaketak itxi ezean, EAJk Espainiako Gobernuarekiko duen jarrera "ez da berdina izango". "Espainiako Gobernua berehala ohartuko da", esan du jeltzaleen buruak.
Martxan da kalitate demokratikoa hobetzeko Legebiltzarreko lantaldea
Lehendakariak proposatu zuen foro hori sortzea demokrazia indartzeko helburuarekin, munduko autoritarismoen eta desinformazioaren gorakadaren aurrean.
Sumarrek uste du aste honetan eskumenen inguruan akordiorik ez egotea ez dela "hain kezkagarria"
Lander Martinez Kongresuko Sumarren diputatuak bi gobernuen artean egindako "lan guztia" baloratu du, eta EAJk hori aitortzea espero du. "Ez dut uste egoerak koalizio-gobernu aurrerakoi bat arriskuan jartzeko adinako larritasunik duenik, ondoren zer etorriko den jakinda", adierazi du.
Andueza, eskumenei buruz: "Oso baikorra naiz; Bitariko Batzordearen hurrengo bileran eskumen horiek sinatzea espero dut"
Iñaki Guridi kazetariarekin Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan egindako elkarrizketa batean, Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusia "oso lasai" agertu da Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko bost eskumenen transferentziaren polemikaren harira, eta ziurtatu du ez duela zalantzarik, "gauzak ondo aterako dira". "Gauzak nahiko aurreratuta daude", adierazi du, eta adostutako bost eskumenak hurrengo egunetan transferituko direla iragarri du.
Txillardegi omendu dute Donostian, eta aitortza instituzionala eskatu dute harentzat
Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi hil zela 14 urte beteko dira asteazkenean, eta, hori dela eta, idazle, hizkuntzalari eta ETAren sortzailea izan zena omendu dute igande honetan Donostian, Antigua auzoko Gaskonia plazan. Bertaratu direnek aitortza instituzionala aldarrikatu dute harentzat.
Salbuespen legea eta Fiskaltzaren helegiteak amaitzeko ordua dela dio Sarek
Lanean jarraituko dute ETAko presoei ezartzen zaizkien salbuespen neurriekin amaitzeko. Bilbon egindako manifestazio jendetsuaren biharamunean, aldaketak eskatu dituzte berriro ere arlo politikoan eta judizialean.