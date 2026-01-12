Esteban advierte de que el PNV no estará "de brazos cruzados" si no se cierran traspasos
"Intentaremos ser optimistas, pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar", ha insistido Esteban, quien ha subrayado que si el viernes no se cierran los traspasos, la actitud del PNV con respecto al Gobierno de España "no va a ser la misma". "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", ha indicado.
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido este lunes de que su partido "no se quedará de brazos cruzados" si en la reunión del viernes de la Comisión Mixta de Transferencias no se cierran los cinco traspasos acordados en julio y que por tanto su actitud con respecto al Gobierno central "cambiará".
En una entrevista a Onda Vasca, el líder del PNV ha considerado "muy grave" que los plazos para completar el Estatuto de Gernika acordados con el presidente, Pedro Sánchez, no se hayan cumplido, aunque ha querido mostrarse optimista a la espera de lo que ocurre a lo largo de estos cuatro días.
"Intentaremos ser optimistas, pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar", ha insistido Esteban, quien ha subrayado que si el viernes no se cierran los traspasos la actitud del PNV con respecto al Gobierno de España "no va a ser la misma". "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", ha indicado.
Ha explicado que las dificultadas tienen su origen en que "se han reabierto aspectos que se daban por cerrados", lo que a su juicio denota "poca voluntad política para cerrarlos".
Ha indicado que su formación "nunca se ha fiado de este gobierno, ni de ningún otro" y, en relación a la confianza en Pedro Sánchez, ha respondido que "hay que ir día a día porque en política madrileña las confianzas las justas por mucho que haya acuerdos firmados".
Esteban ha asegurado además que tiene la sensación de que el PSE-EE "no está a gusto con esta situación" y que también está preocupado.
