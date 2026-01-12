Estatuto de Gernika
Esteban advierte de que el PNV no estará "de brazos cruzados" si no se cierran traspasos

Aitor Esteban, este lunes, en Onda Vasca.
Euskaraz irakurri: Aitor Esteban EAJko presidenteak astelehen honetan ohartarazi duenez, bere alderdia "ez da besoak gurutzatuta geratuko" Transferentzien Batzorde Mistoaren ostiraleko bileran uztailean adostutako bost transferentziak ixten ez badira, eta, beraz, Gobernu zentralarekiko duen jarrera "aldatu" egingo da. Onda Vascan egindako elkarrizketa batean, EAJko buruak "oso larritzat" jo du Pedro Sanchez presidentearekin adostutako Gernikako Estatutua osatzeko epeak bete ez izana, baina baikor agertu da lau egun hauetan gertatzen denaren zain. "Baikorrak izaten saiatuko gara, baina besoak gurutzatuta ez gara geratuko", berretsi du Estebanek, eta azpimarratu du ostiralean eskualdaketak ixten ez badira EAJk Espainiako Gobernuarekin duen jarrera ez dela berdina izango. "Espainiako Gobernua berehala konturatuko da", adierazi du. Azaldu duenez, "itxitzat jotzen ziren alderdiak berriro ireki dira", eta horrek "ixteko borondate politiko gutxi" duela esan du. Bere alderdia "ez da inoiz gobernu honekin fidatu, ezta beste inorekin ere", eta, Pedro Sanchezengan duen konfiantzari dagokionez, erantzun du "egunez egun" joan behar dela, "Madrilgo politikan fidantzak bidezkoak direlako, sinatutako akordioak egon arren". Estebanek esan du PSE-EE ez dagoela "gustura egoera honekin" eta kezkatuta dagoela.
Agencias | EITB

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido este lunes de que su partido "no se quedará de brazos cruzados" si en la reunión del viernes de la Comisión Mixta de Transferencias no se cierran los cinco traspasos acordados en julio y que por tanto su actitud con respecto al Gobierno central "cambiará".

En una entrevista a Onda Vasca, el líder del PNV ha considerado "muy grave" que los plazos para completar el Estatuto de Gernika acordados con el presidente, Pedro Sánchez, no se hayan cumplido, aunque ha querido mostrarse optimista a la espera de lo que ocurre a lo largo de estos cuatro días.

"Intentaremos ser optimistas, pero de brazos cruzados no nos vamos a quedar", ha insistido Esteban, quien ha subrayado que si el viernes no se cierran los traspasos la actitud del PNV con respecto al Gobierno de España "no va a ser la misma". "El Gobierno español se va a dar cuenta enseguida", ha indicado.

Ha explicado que las dificultadas tienen su origen en que "se han reabierto aspectos que se daban por cerrados", lo que a su juicio denota "poca voluntad política para cerrarlos".

Ha indicado que su formación "nunca se ha fiado de este gobierno, ni de ningún otro" y, en relación a la confianza en Pedro Sánchez, ha respondido que "hay que ir día a día porque en política madrileña las confianzas las justas por mucho que haya acuerdos firmados".

Esteban ha asegurado además que tiene la sensación de que el PSE-EE "no está a gusto con esta situación" y que también está preocupado.

