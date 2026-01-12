Gernikako Estatutua
Estebanek ohartarazi du EAJ ez dela "besoak gurutzatuta" egongo transferentziak itxi ezean

"Baikorrak izaten saiatuko gara, baina besoak gurutzatuta ez gara geratuko", berretsi du Estebanek, eta azpimarratu duenez ostiralean eskualdaketak itxita geratzen ez badira, EAJk Espainiako Gobernuarekiko duen jarrera "ez da berdina izango". "Espainiako Gobernua berehala ohartuko da", esan du jeltzaleen buruak.

Agentziak | EITB

Aitor Esteban EAJko presidenteak astelehen honetan ohartarazi duenez, bere alderdia "ez da besoak gurutzatuta geratuko" Transferentzien Batzorde Mistoaren ostiraleko bileran uztailean adostutako bost transferentziak ixten ez badira, eta, adierazi duenez, Espainiako Gobernuarekiko duen jarrera "ez da berdina izango".

Onda Vascan egindako elkarrizketa batean, EAJko buruak "oso larritzat" jo du Pedro Sanchez presidentearekin adostutako Gernikako Estatutua osatzeko epeak bete ez izana, baina baikor agertu da lau egun hauetan gertatzen denaren zain.

"Baikorrak izaten saiatuko gara, baina besoak gurutzatuta ez gara geratuko", berretsi du Estebanek, eta azpimarratu du ostiralean eskualdaketak ixten ez badira EAJk Espainiako Gobernuarekin duen jarrera ez dela berdina izango. "Espainiako Gobernua berehala konturatuko da", adierazi du.

Azaldu duenez, "itxitzat jotzen ziren puntu batzuk berriro ireki dira", eta horrek agerian uzten du "alderdi horiek behingoz ixteko borondate politiko eskasa".

Azpimarratu duenez, bere alderdia "ez da inoiz gobernu honekin fidatu, ezta beste inorekin ere", eta, Pedro Sanchezengan duen konfiantzari dagokionez, erantzun du "egunez egun" joan behar dela. "Madrilgo politikan, akordioak sinatuta egon arren, konfiantza beti neurrian", esan du. 

Estebanek irudipena du PSE-EE ez dagoela "gustura egoera honekin" eta kezkatuta dagoela.

