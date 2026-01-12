PARLAMENTO VASCO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Inicia sus trabajos la ponencia parlamentaria para la mejora de la calidad democrática

El lehendakari planteó crear este foro parlamentario para fortalecer la democracia ante el auge de los autoritarismos y la desinformación en el mundo.
legebiltzarra-parlamento-vasco-ikuspegi-orokorra
Parlamento Vasco. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Kalitate demokratikoa hobetzeko legebiltzarreko ponentziak bere lanei ekin die
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La ponencia parlamentaria para la mejora de la calidad democrática en la CAV propuesta por el lehendakari, Imanol Pradales, e impulsada por los grupos del PNV y PSE, y que debatirá, entre otros asuntos, sobre cómo combatir la desinformación, inicia este martes sus trabajos en la Cámara vasca.

La ponencia se constituyó el pasado 11 de diciembre tras ser aprobada su creación por el Parlamento en junio con el apoyo de los grupos proponentes, EH Bildu y Sumar, la abstención del PP y el rechazo del Vox. Este martes sus integrantes decidirán el cronograma y los procedimientos de trabajo. En posteriores sesiones comparecerán expertos en diferentes áreas y sus trabajos se prevé que concluyan en 2027.

El lehendakari planteó crear este foro parlamentario para fortalecer la democracia en Euskadi ante el auge de los autoritarismos y la desinformación en el mundo.

La propuesta fue recogida por el PNV y el PSE a través de una iniciativa para su creación con el objetivo de establecer las bases para el desarrollo de una o varias leyes o modificaciones legislativas para que la CAV se convierta en un referente.

Parlamento Vasco EAJ-PNV EH Bildu PSE EE Sumar PP Vasco Política

Te puede interesar

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza, sobre el traspaso de competencias: "Soy muy optimista; espero que se firmen en la próxima reunión bilateral"

En una entrevista concedida al periodista Iñaki Guridi en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha mostrado "muy tranquilo", en referencia a la polémica de la transferencia de las cinco competencias entre Gobierno Vasco y Gobierno español, y ha asegurado que no tiene "ninguna duda de que las cosas van a salir bien". "Las cosas están bastante avanzadas", ha señalado, y ha augurado que las cinco competencias acordadas se materializarán en los próximos días. 
Ibone Bengoetxea lehenengo lehendakariordea eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco califica de "alarmante" la falta de garantías para materializar los cinco traspasos suscritos con el Gobierno español

La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha afirmado, en declaraciones a EITB, que el acuerdo es cuestión de "voluntad política", y ha confiado en que el gobierno de Sánchez "cumpla" con lo pactado. "Si no es así, tendríamos que hacer una lectura de incumplimiento grave de los acuerdos suscritos entre dos gobiernos y nos llevaría a otro escenario institucional y político."

Cargar más
Publicidad
X