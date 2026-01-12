Inicia sus trabajos la ponencia parlamentaria para la mejora de la calidad democrática

La ponencia parlamentaria para la mejora de la calidad democrática en la CAV propuesta por el lehendakari, Imanol Pradales, e impulsada por los grupos del PNV y PSE, y que debatirá, entre otros asuntos, sobre cómo combatir la desinformación, inicia este martes sus trabajos en la Cámara vasca.



La ponencia se constituyó el pasado 11 de diciembre tras ser aprobada su creación por el Parlamento en junio con el apoyo de los grupos proponentes, EH Bildu y Sumar, la abstención del PP y el rechazo del Vox. Este martes sus integrantes decidirán el cronograma y los procedimientos de trabajo. En posteriores sesiones comparecerán expertos en diferentes áreas y sus trabajos se prevé que concluyan en 2027.



El lehendakari planteó crear este foro parlamentario para fortalecer la democracia en Euskadi ante el auge de los autoritarismos y la desinformación en el mundo.



La propuesta fue recogida por el PNV y el PSE a través de una iniciativa para su creación con el objetivo de establecer las bases para el desarrollo de una o varias leyes o modificaciones legislativas para que la CAV se convierta en un referente.