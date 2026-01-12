EUSKO LEGEBILTZARRA
Martxan da kalitate demokratikoa hobetzeko Legebiltzarreko lantaldea

Lehendakariak proposatu zuen foro hori sortzea demokrazia indartzeko helburuarekin, munduko autoritarismoen eta desinformazioaren gorakadaren aurrean.

Eusko Legebiltzarra. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EAEn kalitate demokratikoa hobetzeko Imanol Pradales lehendakariak proposatutako eta EAJko eta PSEko taldeek bultzatutako Legebiltzarreko lantaldeak astearte honetan ekingo dio lanari. Besteak beste, desinformazioari aurre egiteko moduari buruz eztabaidatuko dute bertan.

Lantaldean joan den abenduaren 11n osatu zuten, Legebiltzarrak ekainean sortzea onartu ostean, aipatu alderdien eta EH Bilduren eta Sumarren babesarekin, PPren abstentzioarekin eta Voxen ezezkoarekin. Astearte honetan kronograma eta lan prozedurak erabakiko dituzte. Ondorengo saioetan hainbat arlotako adituak eramango dituzte, eta 2027an lana amaitzea aurreikusten da.

Lehendakariak proposatu zuen foro hori sortzea demokrazia indartzeko helburuarekin, munduko autoritarismoen eta desinformazioaren gorakadaren aurrean.

Proposamena EAJk eta PSEk sustatu zuten, eta helburua da legeak edo lege aldaketak egiteko oinarriak ezartzeko ekimen bat izatea, EAE arlo horretan erreferente bihur dadin.

