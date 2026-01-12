Martxan da kalitate demokratikoa hobetzeko Legebiltzarreko lantaldea
Lehendakariak proposatu zuen foro hori sortzea demokrazia indartzeko helburuarekin, munduko autoritarismoen eta desinformazioaren gorakadaren aurrean.
EAEn kalitate demokratikoa hobetzeko Imanol Pradales lehendakariak proposatutako eta EAJko eta PSEko taldeek bultzatutako Legebiltzarreko lantaldeak astearte honetan ekingo dio lanari. Besteak beste, desinformazioari aurre egiteko moduari buruz eztabaidatuko dute bertan.
Lantaldean joan den abenduaren 11n osatu zuten, Legebiltzarrak ekainean sortzea onartu ostean, aipatu alderdien eta EH Bilduren eta Sumarren babesarekin, PPren abstentzioarekin eta Voxen ezezkoarekin. Astearte honetan kronograma eta lan prozedurak erabakiko dituzte. Ondorengo saioetan hainbat arlotako adituak eramango dituzte, eta 2027an lana amaitzea aurreikusten da.
Proposamena EAJk eta PSEk sustatu zuten, eta helburua da legeak edo lege aldaketak egiteko oinarriak ezartzeko ekimen bat izatea, EAE arlo horretan erreferente bihur dadin.
Sumarrek uste du aste honetan eskumenen inguruan akordiorik ez egotea "ez dela hain kezkagarria"
Lander Martinez Kongresuko Sumarreko diputatuak bi gobernuen artean egindako "lan guztia" baloratu du, eta EAJk hori aitortzea espero du. "Ez dut uste egoerak koalizio-gobernu aurrerakoi bat arriskuan jartzeko adinako larritasunik duenik, ondoren zer etorriko den jakinda", adierazi du.
Andueza, eskumenei buruz: "Oso baikorra naiz; Bitariko Batzordearen hurrengo bileran eskumen horiek sinatzea espero dut"
Iñaki Guridi kazetariarekin Euskadi Irratiko "Faktoria" saioan egindako elkarrizketa batean, Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusia "oso lasai" agertu da Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko bost eskumenen transferentziaren polemikaren harira, eta ziurtatu du ez duela zalantzarik, "gauzak ondo aterako dira". "Gauzak nahiko aurreratuta daude", adierazi du, eta adostutako bost eskumenak hurrengo egunetan transferituko direla iragarri du.
Txillardegi omendu dute Donostian, eta aitortza instituzionala eskatu dute harentzat
Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi hil zela 14 urte beteko dira asteazkenean, eta, hori dela eta, idazle, hizkuntzalari eta ETAren sortzailea izan zena omendu dute igande honetan Donostian, Antigua auzoko Gaskonia plazan. Bertaratu direnek aitortza instituzionala aldarrikatu dute harentzat.
Salbuespen legea eta Fiskaltzaren helegiteak amaitzeko ordua dela dio Sarek
Lanean jarraituko dute ETAko presoei ezartzen zaizkien salbuespen neurriekin amaitzeko. Bilbon egindako manifestazio jendetsuaren biharamunean, aldaketak eskatu dituzte berriro ere arlo politikoan eta judizialean.
Eusko Jaurlaritzak "larritzat" jo du Espainiako Gobernuarekin adostutako bost eskumenak gauzatzeko "bermerik ez" izatea
Ibone Bengoetxea lehendakariordeak EITBri egindako adierazpenetan azaldu duenez, "borondate politikoaren kontua" da akordioa ixtea. Halakorik ez balego, "beste irakurketa bat egin beharko genuke, eta egoera ezberdinean geundeke, politikoki eta instituzionalki".
Agirregoitia (EAJ): "Trumpek ezarritako ordena berri horretan EBk zein leku hartuko duen argitu behar du"
Eurodiputatu jeltzalearen ustez, AEBko presidenteak argi utzi du "nazioarteko araudi bakarra bere iritzia eta morala dela", eta horren aurrean EBk "irmotasunez" erantzun behar du. NATOren aldetik ere mugimenduren bat espero duela esan du EAJren buruzagiak.
Sare: "Helmugara iristear gaude, helburuak betetzen, baina oraindik burutu gabe dagoen prozesu batean"
EH Bildu, Ahal Dugu, Junts, ERC, CUP eta BNG alderdietako eta hainbat sindikatutako ordezkariak ez ezik, kultura, unibertsitate edo kirol arloko ordezkaritza zabal bat ere batu da Bilbon ETAko presoen eskubideen alde milaka lagunek egin duten manifestaziora.
Txillardegiren omenezko horma-irudiari eraso egin diote Donostian
Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi idazle eta politikariaren semeak eman du horren berri, aitari Donostiako Antigua auzoan egingo dioten omenaldiaren bezperan.
EAJ eta PSE-EE jo ditu Garridok Euskadiko egoera ekonomiko "kezkagarriaren" erantzule
EAJ-PSE koalizioaren gobernuari leporatu dio PPren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak "Euskadik puntako ekonomia ez izatea", eta EAEren adierazle ekonomikoak "Espainiako gainerako erkidegoetakoak baino okerragoak" izatea, eta hori "kezkagarritzat" jo du.