El lehendakari Pradales viajará la próxima semana a Suiza para participar en el Foro de Davos

El PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han mostrado su buena sintonía tras la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo programático del Gobierno de Navarra, en la que han coincidido en la necesidad de dar un mayor impulso político a la acción del Ejecutivo en los 15 meses que restan de legislatura y han descartado la existencia de una crisis de gobierno.