Las Juntas Generales de Álava inician la tramitación para revocar los títulos honoríficos concedidos a Franco y Mola
Las Juntas Generales de Álava han iniciado este martes los trámites para revocar formal y definitivamente y declarar sin efecto los nombramientos honoríficos de 'Padre de la Provincia' y 'Diputado General Honorario' concedidos al dictador Francisco Franco y el nombramiento de 'Padre de la Provincia' del general Emilio Mola.
La Proposición de Norma Foral ha sido registrada por los grupos EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Araba y se fundamenta en el mandato imperativo derivado del ordenamiento jurídico vigente en materia de memoria democrática — Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi y Ley 20/2022, de Memoria Democrática—, que "prohíbe la pervivencia de honores concedidos por méritos vinculados a la conculcación de libertades".
Además, la propuesta recoge los pronunciamientos y los pasos dados tanto por las Juntas Generales de Álava como la Diputación Foral alavesa, los antecedentes históricos y los parlamentarios.
Una vez calificada la propuesta, se tramitará por lectura única, es decir, será debatida directamente en pleno, sin paso previo por la comisión correspondiente.
La Diputación de Bizkaia negocia para que el Ministerio mantenga la inversión en Urdaibai, sin el museo
En comparecencia ante la Comisión Institucional de las Juntas Generales a petición de los grupos de EH Bildu y PP, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que el cambio de criterio que motivó la cancelación del proyecto museístico estuvo guiado "por la responsabilidad", al constatar que los procesos judiciales en su contra y las tramitaciones pendientes lo iban a retrasar alrededor de ocho años.
EH Bildu activa una Iniciativa Ciudadana Europea para pedir a la UE la suspensión del acuerdo de asociación con Israel
La iniciativa ciudadana impulsada por la coalición vasca y otros ocho partidos políticos europeos integrados en la Alianza de la Izquierda Europea (ELA) pretende recabar un millón de firmas.
El Gobierno Vasco avisa que la comisión de transferencias está "en el aire" porque las materias "siguen abiertas"
Por ello, la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha pedido seriedad al Gobierno español y respetar los acuerdos institucionales firmados entre los dos Ejecutivos en julio. Además, ha indicado que el Gobierno Vasco está dispuesto a trabajar "hasta último momento" y las "horas que sean necesarias" para conseguir un acuerdo.
Sánchez se reunirá el lunes con Feijóo para abordar el envío de tropas a Ucrania
El líder del PP ya ha avisado que su formación no lo apoyará si el Gobierno no les proporciona antes datos y explicaciones detalladas sobre el posible envío de tropas de paz a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz.
El lehendakari Pradales viajará la próxima semana a Suiza para participar en el Foro de Davos
Será la primera vez que Euskadi acuda al Foro Económico Mundial (FEM), conocido popularmente como Foro de Davos.
El Ministerio francés de Educación se compromete a presentar una propuesta para hacer el baxoa en euskera
Representantes de Euskararen Erakunde Publikoa y cargos electos vascos de la Asamblea han destacado la "buena" disposición del ministro Geffray, pero Seaska ha lamentado que hayan regresado "con las manos vacías" al considerar que no solo basta la intención y hay que pasar a la acción, y ha anunciado movilizaciones para finales de mes.
Traspasos pendientes: ¿Qué materias quedan por transferir a Euskadi?
Al margen de las cinco transferencias ya comprometidas que deberían materializarse este viernes, aún faltan 15 competencias para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Aportamos un poco de luz para no perderse en el maremágnum competencial.
Sánchez anuncia rebajas fiscales a propietarios de viviendas que no suban el precio del alquiler
Tanto EH Bildu como los otros grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE ya han adelantado que no apoyarán la medida. Según EH Bildu, "es una tomadura de pelo que pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados".
Sintonía entre los socios de Gobierno, que esperan agotar la legislatura
El PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han mostrado su buena sintonía tras la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo programático del Gobierno de Navarra, en la que han coincidido en la necesidad de dar un mayor impulso político a la acción del Ejecutivo en los 15 meses que restan de legislatura y han descartado la existencia de una crisis de gobierno.