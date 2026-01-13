MEMORIA HISTÓRICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las Juntas Generales de Álava inician la tramitación para revocar los títulos honoríficos concedidos a Franco y Mola

EH Bildu, PNV, PSE-EE y Elkarrekin Araba han presentado una propuesta de norma foral para retirar los títulos de 'Padre de la Provincia' y 'Diputado General Honorario' concedidos al dictator y al militar.
Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Francori eta Molari emandako ohorezko tituluak baliogabetuko dituzte Arabako Batzar Nagusiek
author image

EITB

Última actualización

Las Juntas Generales de Álava han iniciado este martes los trámites para revocar formal y definitivamente y declarar sin efecto los nombramientos honoríficos de 'Padre de la Provincia'  y 'Diputado General Honorario' concedidos al dictador Francisco Franco  y el nombramiento de 'Padre de la Provincia'  del general Emilio Mola

La Proposición de Norma Foral ha sido registrada por los grupos EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Araba  y se fundamenta en el mandato imperativo derivado del ordenamiento jurídico vigente en materia de memoria democrática — Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi y Ley 20/2022, de Memoria Democrática—, que "prohíbe la pervivencia de honores concedidos por méritos vinculados a la conculcación de libertades".

Además, la propuesta recoge los pronunciamientos y los pasos dados tanto por las Juntas Generales de Álava como la Diputación Foral alavesa, los antecedentes históricos y los parlamentarios. 

Una vez calificada la propuesta, se tramitará por lectura única, es decir, será debatida directamente en pleno, sin paso previo por la comisión correspondiente.



Titulares de Hoy Memoria Histórica Araba-Álava EH Bildu EAJ-PNV Podemos PSE EE Política

Te puede interesar

Elixabete Etxanobe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Diputación de Bizkaia negocia para que el Ministerio mantenga la inversión en Urdaibai, sin el museo

En comparecencia ante la Comisión Institucional de las Juntas Generales a petición de los grupos de EH Bildu y PP, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que el cambio de criterio que motivó la cancelación del proyecto museístico estuvo guiado "por la responsabilidad", al constatar que los procesos judiciales en su contra y las tramitaciones pendientes lo iban a retrasar alrededor de ocho años.
Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco avisa que la comisión de transferencias está "en el aire" porque las materias "siguen abiertas"

Por ello, la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha pedido seriedad al Gobierno español y respetar los acuerdos institucionales firmados entre los dos Ejecutivos en julio. Además, ha indicado que el Gobierno Vasco está dispuesto a trabajar "hasta último momento" y las "horas que sean necesarias" para conseguir un acuerdo.
Cargar más
Publicidad
X