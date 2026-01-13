Las Juntas Generales de Álava inician la tramitación para revocar los títulos honoríficos concedidos a Franco y Mola

Las Juntas Generales de Álava han iniciado este martes los trámites para revocar formal y definitivamente y declarar sin efecto los nombramientos honoríficos de 'Padre de la Provincia' y 'Diputado General Honorario' concedidos al dictador Francisco Franco y el nombramiento de 'Padre de la Provincia' del general Emilio Mola.

La Proposición de Norma Foral ha sido registrada por los grupos EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Araba y se fundamenta en el mandato imperativo derivado del ordenamiento jurídico vigente en materia de memoria democrática — Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi y Ley 20/2022, de Memoria Democrática—, que "prohíbe la pervivencia de honores concedidos por méritos vinculados a la conculcación de libertades".

Además, la propuesta recoge los pronunciamientos y los pasos dados tanto por las Juntas Generales de Álava como la Diputación Foral alavesa, los antecedentes históricos y los parlamentarios.

Una vez calificada la propuesta, se tramitará por lectura única, es decir, será debatida directamente en pleno, sin paso previo por la comisión correspondiente.





