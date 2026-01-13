MEMORIA HISTORIKOA
Francori eta Molari emandako ohorezko tituluak baliogabetuko dituzte Arabako Batzar Nagusiek 

EH Bildu, EAJ, PSE-EE eta Elkarrekin Araba taldeek foru arau proposamen bat aurkeztu dute, diktadoreari eta militarrari emandako 'Probintziako Aita' eta 'Ohorezko Diputatu Nagusia' tituluak kentzeko. 

 

 

Francisco Franco diktadorea, artxiboko irudi batean. 

EITB

Azken eguneratzea

Arabako Batzar Nagusiek izapideak hasi dituzte Francisco Franco diktadoreari emandako 'Probintziako Aita' eta 'Ohorezko Diputatu Nagusia' ohorezko izendapenak eta Emilio Molari generalari emandako 'Probintziako Aita' titulua formalki eta behin betiko baliogabetzeko. 

EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-EE eta Elkarrekin Araba taldeek atzo erregistratu zuten Foru Arau Proposamena, eta Batzar Nagusietako mahaiak gaur onartu du horren tramitazioa bideratzea. 

Memoria demokratikoaren arloan indarrean dagoen araudian —9/2023 Legea, irailaren 28koa, Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoari buruzkoa, eta 20/2022 Legea, Memoria Demokratikoari buruzkoa— dago oinarrituta proposamena. "Askatasunen urraketekin zerikusia duten merezimenduengatik" egindako aitortzak bertan behera uztea agintzen du legeak. 

Halaber, taldeek aurkeztutako testuan jasota gerati dira bai Batzar Nagusiek eta bai Arabako Foru Aldundiak memoria historikoaren bidean emandako hainbat urrats.

Orain, behin izapidea abiatuta, zuzenean osoko bilkuran eztabaidatuko da proposamena, aurrez batzordetik igaro gabe. 

