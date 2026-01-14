La Fiscalía imputa al miembro de Vox Navarra Óscar Téllez por delito de odio

La Fiscalía de Navarra ha presentado una denuncia judicial contra el miembro de Vox Óscar Téllez después de aceptar un informe remitido por el Gobierno Foral en el que se analizan contenidos difundidos en redes sociales y su posible encaje en un delito de odio por racismo y xenofobia.



El informe, elaborado en el marco del Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia (SARX), recoge el resultado del monitoreo de perfiles públicos de Téllez en plataformas como TikTok e Instagram. En ellos, se identifican publicaciones con un alto alcance y mensajes que, según el análisis técnico y jurídico, podrían fomentar o incitar al odio, la hostilidad o la discriminación contra personas migrantes, especialmente menores extranjeros no acompañados y hombres de origen magrebí.



Según la Fiscalía, los contenidos examinados incluyen afirmaciones no verificadas, generalizaciones y un lenguaje deshumanizador, así como la difusión reiterada de estereotipos negativos y bulos, elementos que, a juicio del informe, podrían ser idóneos para generar un clima de hostilidad y violencia.



Tras conocer la noticia, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno foral, Begoña Alfaro, ha valorado de forma "muy positiva" esta imputación. "Esperamos y confiamos que el juzgado correspondiente donde se encuentra ahora la causa sepa aplicar el concepto de justicia en su significado y castigar conforme a la ley a quienes se sienten impunes para sembrar el odio en nuestra Comunidad", ha añadido.

Por otro lado, la vicepresidenta ha acatado la decisión de la Fiscalía de archivar las diligencias abiertas contra el alcalde de Valtierra, Manuel Resa, también por un delito de odio a raíz de otro informe trasladado por el Ejecutivo, pero ha manifestado que ni el Gobierno ni ella misma personalmente pueden "entender ni mucho menos compartir" este archivo.