La Fiscalía imputa al miembro de Vox Navarra Óscar Téllez por delito de odio
La Fiscalía de Navarra ha presentado una denuncia judicial contra el miembro de Vox Óscar Téllez después de aceptar un informe remitido por el Gobierno Foral en el que se analizan contenidos difundidos en redes sociales y su posible encaje en un delito de odio por racismo y xenofobia.
El informe, elaborado en el marco del Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia (SARX), recoge el resultado del monitoreo de perfiles públicos de Téllez en plataformas como TikTok e Instagram. En ellos, se identifican publicaciones con un alto alcance y mensajes que, según el análisis técnico y jurídico, podrían fomentar o incitar al odio, la hostilidad o la discriminación contra personas migrantes, especialmente menores extranjeros no acompañados y hombres de origen magrebí.
Según la Fiscalía, los contenidos examinados incluyen afirmaciones no verificadas, generalizaciones y un lenguaje deshumanizador, así como la difusión reiterada de estereotipos negativos y bulos, elementos que, a juicio del informe, podrían ser idóneos para generar un clima de hostilidad y violencia.
Tras conocer la noticia, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno foral, Begoña Alfaro, ha valorado de forma "muy positiva" esta imputación. "Esperamos y confiamos que el juzgado correspondiente donde se encuentra ahora la causa sepa aplicar el concepto de justicia en su significado y castigar conforme a la ley a quienes se sienten impunes para sembrar el odio en nuestra Comunidad", ha añadido.
Por otro lado, la vicepresidenta ha acatado la decisión de la Fiscalía de archivar las diligencias abiertas contra el alcalde de Valtierra, Manuel Resa, también por un delito de odio a raíz de otro informe trasladado por el Ejecutivo, pero ha manifestado que ni el Gobierno ni ella misma personalmente pueden "entender ni mucho menos compartir" este archivo.
El juez decreta el ingreso en régimen cerrado del menor detenido en Salvatierra por su vinculación con el yihadismo
El menor de 16 años fue arrestado bajo la acusación de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista.
El Ayuntamiento de Getxo asegura que está prestando "colaboración plena y activa" y que no le consta "ninguna irregularidad"
Este miércoles, la Ertzaintza ha realizado registros en varios despachos del Ayuntamiento de Getxo por orden judicial, en el marco de una investigación sobre el derribo de un palacete protegido de la localidad. En una nota, la alcaldesa del municipio ha trasladado "un mensaje de transparencia y responsabilidad" y ha asegurado que "en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad".
PP y EH Bildu muestran su preocupación por el registro en el Ayuntamiento de Getxo
Eduardo Andrade (PP) ha señalado que es una "vergüenza" que Getxo salga en los medios por que se está registrando el Ayuntamiento. También ha afirmado que, una vez se aclare todo, "habrá que pedir responsabilidades". EH Bildu, por su parte, se ha mostrado preocupado porque no se sabe si este ha sido un caso aislado o "hay más detrás de esto".
La Ertzaintza registra el Ayuntamiento de Getxo por el derribo del palacete
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y se han suspendido las declaraciones judiciales previstas para mañana.
EH Bildu considera que cuando se mediatizan tanto los debates "hay razones partidistas por detrás y no los intereses de la ciudadanía"
La parlamentaria de EH Bildu y secretaria de Programa, Nerea Kortajarena, ha afirmado en Euskadi Irratia que "llegados a este punto, queda claro que el instrumento más potente que necesitamos para garantizar el bienestar y los derechos de la ciudadanía sería un nuevo estatus político".
Las Juntas Generales de Álava inician la tramitación para revocar los títulos honoríficos concedidos a Franco y Mola
EH Bildu, PNV, PSE-EE y Elkarrekin Araba han presentado una propuesta de norma foral para retirar los títulos de 'Padre de la Provincia' y 'Diputado General Honorario' concedidos al dictator y al militar.
La Diputación de Bizkaia negocia para que el Ministerio mantenga la inversión en Urdaibai, sin el museo
En comparecencia ante la Comisión Institucional de las Juntas Generales a petición de los grupos de EH Bildu y PP, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que el cambio de criterio que motivó la cancelación del proyecto museístico estuvo guiado "por la responsabilidad", al constatar que los procesos judiciales en su contra y las tramitaciones pendientes lo iban a retrasar alrededor de ocho años.
EH Bildu activa una Iniciativa Ciudadana Europea para pedir a la UE la suspensión del acuerdo de asociación con Israel
La iniciativa ciudadana impulsada por la coalición vasca y otros ocho partidos políticos europeos integrados en la Alianza de la Izquierda Europea (ELA) pretende recabar un millón de firmas.
El Gobierno Vasco avisa que la comisión de transferencias está "en el aire" porque las materias "siguen abiertas"
Por ello, la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha pedido seriedad al Gobierno español y respetar los acuerdos institucionales firmados entre los dos Ejecutivos en julio. Además, ha indicado que el Gobierno Vasco está dispuesto a trabajar "hasta último momento" y las "horas que sean necesarias" para conseguir un acuerdo.