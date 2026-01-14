INPUTAZIOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Oscar Tellez Vox Navarrako kidea inputatu du Fiskaltzak, gorroto delitua egotzita

Salaketaren arabera, Tellezek TikTok eta Instagram plataformetan argitaratutako edukiek migratzaileen aurkako gorroto delitua sustatzen dute. 

oscar tellez
Argazkia: oscartellez39 (Instagram)
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Fiskaltzak Oscar Tellez Voxeko kidea inputatu du, ikertu gisa, gorroto delitua egotzita. Alderdi ultraeskuindarrak Foru Erkidegoan duen gazteria arduraduna da Tellez, eta hark sare sozialetan zabaldutako edukiek migratzaileen aurkako gorrotoa sustatzen dutela uste du fiskalak. 

Nafarroako Gobernuak eskatu zion Fiskaltzari, auzia zabaltzeko, Arrazakeria eta Xenofobiaren Aurkako Zerbitzuak egindako txostena igorrita. Bertan, Voxeko kideak TikTok eta Instagram plataformetan argitaratuko edukien azterketa teknikoa jaso zen, eta, ondorioen arabera, pertsona migratzaileen aurkako gorrotoa sustatzen ari da Tellez sare sozialetan. Bereziki, bakarrik iristen diren adingabe migratzaileen eta jatorriz magrebtarrak diren gizonezkoen aurkako mezuak zabaltzen ditu. 

Fiskaltzaren arabera, baieztatu gabeko informazioa eta gezurrak argitaratu ditu Tellezek, horretarako hizkuntza deshumanizatzailea erabilita, indarkeria giroari bide emanez. 

Albistearen berri izan ondoren, Begoña Alfaro Nafarroako Gobernuko hirugarren presidenteorde eta Etxebizitza, Gazteria eta Migrazio Politiketako kontseilariak "oso positibotzat" jo du inputazioa. Orain, Justiziak bere lana egitea eta Foru Erkidegoan gorrotoa zabaltzeak ondorioak izatea espero duela gaineratu du. 

Berehala etorri da Vox Navarraren erantzuna. "Chiviteren Gobernu ustelak denok ordaindutako txiringito bat erabili du Vox salatzeko", idatzi dute X sare sozialean. 

Oraingoz, Tellezek ez duela inputazioaren jakinarazpenik jaso ziurtatu du eskuin muturreko alderdiak. "Deitzen bagaituzte, aurrera", dio mezuak. 

Eguneko Titularrak VOX Nafarroa Nafarroako Gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Elixabete Etxanobe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bizkaiko Foru Aldundia Ministerioarekin negoziatzen ari da Urdaibain inbertsioa mantendu dezan, museoaren proiektua bertan behera geratu den arren

EH Bildu eta PP taldeek eskatuta Batzar Nagusietako Batzorde Instituzionalean egindako agerraldian, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak esan du museoen proiektua bertan behera uztea eragin zuen irizpide aldaketa "erantzukizunak" gidatu zuela, horren kontrako prozesu judizialek eta egiteke dauden tramitazioek zortzi urte inguru atzeratuko zutela egiaztatu baitzuen.

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eusko Jaurlaritzak ohartarazi du transferentzien batzordea "kolokan" dagoela, gaiek "irekita" jarraitzen dutelako

Horregatik, Maria Ubarretxena bozeramaile eta Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak seriotasuna eskatu dio Espainiako Gobernuari, eta bi gobernuen artean uztailean sinatutako akordio instituzionalak errespetatzeko. Gainera, adierazi du Eusko Jaurlaritza prest dagoela "azken unera arte" lan egiteko eta akordio bat lortzeko "beharrezkoak diren" orduetan.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X