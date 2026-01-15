Arantxa Tapia: "Al Gobierno español, gobierne quien gobierne, le gusta llevar las negociaciones hasta el último minuto del último día"
Entrevistada en Radio Euskadi, la exconsejera del Gobierno Vasco confía en que las negociaciones sobre transferencias prosperen, y asegura que no es cuestión de "prisas" ya que el Estatuto de Gernika es una Ley Orgánica "de obligado cumplimiento" que tiene ya 45 años. "Ya es hora de que se cumpla lo pactado", asevera.
PP vasco dice que las advertencias del PNV al Gobierno de Sánchez por las competencias pendientes son "una escenificación"
La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha afirmado en Euskadi Irratia que las advertencias del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al Gobierno central por las competencias pendientes son "otra escenificación", ya que el PNV "está subordinado" al PSOE y "no va a hacer nada".
Hoy serán noticia la reunión de transferencias, la segunda jornada de huelga de médicos y las protestas de los agricultores en la muga
Hoy 15 de enero de 2026 el Gobierno Vasco decidirá si se dan las condiciones para acudir a la reunión de mañana de la Comisión Mixta de Transferencias; los médicos de Osakidetza tendrán una segunda jornada de huelga, tras la de ayer, para reclamar un estatuto propio; y los agricultores y ganaderos de Hego Euskal Herria realizarán una marcha tractora hacia Biriatu.
La Comisión de Transferencias, pendiente de un acuerdo "in extremis"
Fuentes consultadas por EITB confirman que se Gobierno Vasco y español están manteniendo continuos contactos para "intentar llegar a un acuerdo" y reconocen que "hay avances". La reunión con el ejecutivo español está prevista para mañana, por lo que el lehendakari Pradales y la consejera Ubarretxena analizarán si existen "las garantias necesarias" para firmar el traspaso de las transferencias.
Torres dice que el viernes habrá comisión de transferencias con el acuerdo cerrado
Ha insistido en que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en ningún momento ha dado algún síntoma de romper las buenas relaciones que hay con el PNV y entre los dos ejecutivos.
La Fiscalía imputa al miembro de Vox Navarra Óscar Téllez por delitos de odio
Según la denuncia, Téllez ha publicado en las TikTok e Instagram contenidos que podrían fomentar o incitar al odio contra personas migrantes, especialmente menores extranjeros no acompañados y hombres de origen magrebí.
El juez decreta el ingreso en régimen cerrado del menor detenido en Salvatierra por su vinculación con el yihadismo
El menor de 16 años fue arrestado bajo la acusación de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista.
El Ayuntamiento de Getxo asegura que está prestando "colaboración plena y activa" y que no le consta "ninguna irregularidad"
Este miércoles, la Ertzaintza ha realizado registros en varios despachos del Ayuntamiento de Getxo por orden judicial, en el marco de una investigación sobre el derribo de un palacete protegido de la localidad. En una nota, la alcaldesa del municipio ha trasladado "un mensaje de transparencia y responsabilidad" y ha asegurado que "en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad".
PP y EH Bildu muestran su preocupación por el registro en el Ayuntamiento de Getxo
Eduardo Andrade (PP) ha señalado que es una "vergüenza" que Getxo salga en los medios por que se está registrando el Ayuntamiento. También ha afirmado que, una vez se aclare todo, "habrá que pedir responsabilidades". EH Bildu, por su parte, se ha mostrado preocupado porque no se sabe si este ha sido un caso aislado o "hay más detrás de esto".
La Ertzaintza registra el Ayuntamiento de Getxo por el derribo del palacete
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y se han suspendido las declaraciones judiciales previstas para mañana.