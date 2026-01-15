Entrevista
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Arantxa Tapia: "Al Gobierno español, gobierne quien gobierne, le gusta llevar las negociaciones hasta el último minuto del último día"

18:00 - 20:00
Arantza Tapia, en Radio Euskadi.
Euskaraz irakurri: Arantxa Tapia: "Espainiako Gobernuari, agintean dagoena dagoela, negoziazioak azken eguneko azken minutura arte eramatea gustatzen zaio"
author image

EITB

Última actualización

Entrevistada en Radio Euskadi, la exconsejera del Gobierno Vasco confía en que las negociaciones sobre transferencias prosperen, y asegura que no es cuestión de "prisas" ya que el Estatuto de Gernika es una Ley Orgánica "de obligado cumplimiento" que tiene ya 45 años. "Ya es hora de que se cumpla lo pactado", asevera. 

Gobierno Vasco Gobierno de España Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

Te puede interesar

Gernikako Estatutuan eskualdatzeke dauden transferentziak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Hoy serán noticia la reunión de transferencias, la segunda jornada de huelga de médicos y las protestas de los agricultores en la muga

Hoy 15 de enero de 2026 el Gobierno Vasco decidirá si se dan las condiciones para acudir a la reunión de mañana de la Comisión Mixta de Transferencias; los médicos de Osakidetza tendrán una segunda jornada de huelga, tras la de ayer, para reclamar un estatuto propio; y los agricultores y ganaderos de Hego Euskal Herria realizarán una marcha tractora hacia Biriatu.

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Comisión de Transferencias, pendiente de un acuerdo "in extremis"

Fuentes consultadas por EITB confirman que se Gobierno Vasco y español están manteniendo continuos contactos para "intentar llegar a un acuerdo" y reconocen que "hay avances". La reunión con el ejecutivo español está prevista para mañana, por lo que el lehendakari Pradales y la consejera Ubarretxena analizarán si existen "las garantias necesarias" para firmar el traspaso de las transferencias.

GETXO UDALA
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ayuntamiento de Getxo asegura que está prestando "colaboración plena y activa" y que no le consta "ninguna irregularidad"

Este miércoles, la Ertzaintza ha realizado registros en varios despachos del Ayuntamiento de Getxo por orden judicial, en el marco de una investigación sobre el derribo de un palacete protegido de la localidad. En una nota, la alcaldesa del municipio ha trasladado "un mensaje de transparencia y responsabilidad" y ha asegurado que "en lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad".
Cargar más
Publicidad
X