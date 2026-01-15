Chivite subraya el compromiso del Gobierno de Navarra en seguir avanzando en el autogobierno

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado en el Parlamento que quieren seguir avanzando en el autogobierno y por eso, ha dicho, "desde la coherencia con el camino emprendido", han dado un paso más solicitando al Estado iniciar los trámites para la transferencia de funciones y servicios en materia de Inspección Laboral y de Seguridad Social.

Sobre esta cuestión le ha preguntado en el pleno de control al Gobierno el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, quien ha asegurado que las transferencias pendientes "siempre van a estar en la agenda de Geroa Bai". Azcona ha expresado el deseo de que asuma esa transferencia y valorado que se tome la iniciativa al respecto.



Chivite ha comenzado su intervención señalando que en los años que lleva en el Ejecutivo se ha avanzado en autogobierno lo que no se hizo veinte años anteriores, lo que evidencia un "compromiso con la Lorafna claro" con avances "desde la lealtad y el acuerdo".



Por su parte, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha señalado que esta legislatura se completará la licitación y puesta en servicio de las concesiones de transporte interurbano del Plan Integral de Transporte de Navarra (PITNA) que siguen pendientes.