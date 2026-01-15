Chivite subraya el compromiso del Gobierno de Navarra en seguir avanzando en el autogobierno
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado en el Parlamento que quieren seguir avanzando en el autogobierno y por eso, ha dicho, "desde la coherencia con el camino emprendido", han dado un paso más solicitando al Estado iniciar los trámites para la transferencia de funciones y servicios en materia de Inspección Laboral y de Seguridad Social.
Sobre esta cuestión le ha preguntado en el pleno de control al Gobierno el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, quien ha asegurado que las transferencias pendientes "siempre van a estar en la agenda de Geroa Bai". Azcona ha expresado el deseo de que asuma esa transferencia y valorado que se tome la iniciativa al respecto.
Chivite ha comenzado su intervención señalando que en los años que lleva en el Ejecutivo se ha avanzado en autogobierno lo que no se hizo veinte años anteriores, lo que evidencia un "compromiso con la Lorafna claro" con avances "desde la lealtad y el acuerdo".
Por su parte, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha señalado que esta legislatura se completará la licitación y puesta en servicio de las concesiones de transporte interurbano del Plan Integral de Transporte de Navarra (PITNA) que siguen pendientes.
Te puede interesar
Andueza celebra que el autogobierno "se ensanche impulsado por los socialistas" y reprocha al PNV que meta "tensión"
El líder del PSE-EE reprocha a los jeltzales las declaraciones realizadas por el presidente del EBB, ya que le pareció más “una amenaza que un intento de lograr un acuerdo”.
El juez ordena rastrear las cuentas de exdirectivos de Acciona y de la cooperativa Erkolan
Con estas diligencias, la UCO busca continuar con las pesquisas de esta parte del ‘Caso Koldo’, que se centra en el presunto cobro de mordidas por adjudicaciones de obra pública.
Xabi Iraola será el próximo coordinador general de Sortu, al no presentarse ninguna candidatura alternativa
El plazo para presentar candidaturas alternativas a la Secretaría Nacional finalizó ayer. La votación tendrá lugar del día 21 al 23 de enero, y al día siguiente concluirá el IV Congreso de Sortu, en Irun.
EH Bildu celebra el acuerdo de nuevas transferencias pero reclama una relación "de igual a igual con el Estado"
Pello Otxandiano ha considerado "positivo todo aquello que aumente la capacidad de decisión de las vascas y los vascos respecto a las materias que afectan a nuestro día a día y al bienestar de la ciudadanía".
Estas son las cinco competencias que asumirá este viernes el Gobierno Vasco
La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha anunciado que los Ejecutivos central y autonómico firmarán este próximo viernes el traspaso a Euskadi de otras cinco competencias del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 que aún estaban siendo gestionadas por el Estado, entre las que se encuentran las prestaciones de desempleo y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.
Esteban asegura que no les consta "irregularidades" en el caso del palacete pero, si las hay, no les "temblará el pulso"
Podemos acusa al PNV de tapar "las irregularidades" en el derribo de un palacete Irurak Bat de Getxo y exige depurar las responsabilidades políticas en este caso.
El Gobierno Vasco pide seriedad al Gobierno de Sánchez: "Esta no puede ser la dinámica"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha recordado que todavía quedan materias pendientes para negociar, pero ha recalcado que no pueden estár siempre "trabajando a contrarreloj". "Pedimos seriedad y otra manera de abordar las negociaciones", ha añadido Ubarretxena.
El Gobierno Vasco cierra 'in extremis' el acuerdo sobre las transferencias pendientes
La reunión se celebrará mañana a las 10:30 horas en Madrid, tras desbloquearse en las últimas horas una negociación que había encallado y que ha requerido contactos al máximo nivel institucional.
PP vasco dice que las advertencias del PNV al Gobierno de Sánchez por las competencias pendientes son "una escenificación"
La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha afirmado en Euskadi Irratia que las advertencias del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al Gobierno central por las competencias pendientes son "otra escenificación", ya que el PNV "está subordinado" al PSOE y "no va a hacer nada".