Nafarroako Gobernuak autogobernuan aurrera egiteko duen konpromisoa berretsi du du Chivitek
Gobernuaren kontrolerako osoko bilkuran, Foru Erkidegoko presidenteak gogorarazi du Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantzari dagokion eskumena eskualdatzea eskatu ziotela Estatuari, iazko abenduan.
Nafarroako Gobernuak autogobernuan aurrera egiteko konpromisoa duela berretsi du Maria Chivite Foru Gobernuko presidenteak, eta horren erakusle da, bere hitzetan, iazko abenduan Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantza eskumenaren eskualdatzea eskatu izana Espainiako Gobernuari.
Gobernuari egindako kontrol saioan esan du hori Chivitek, Pablo Azcona Gero Baik Foru Parlamentuan duen eledunari erantzunez. Azken horrek nabarmendu du eskualdetzeke dauden transferentziak Nafarroaren esku nahi dituztela, eta bide horretan lan egingo duela bere taldeak. Lehentasuna dela erantsi du. Zentzu horretan, txalotu egin du Chivitek erakutsitako borondatea.
Hitza hartu duenean, presidenteak adierazi du bera Gobernuan dagoen denboran, aurreko 20 urteotan baino gehiago egin dela aurrera autogobernuan. "Noski, Lorafna foru araua errespetatuz eta leial izanez", gehitu du.
Bestalde, Oscar Chivite Lurralde Kohesiorako kontseilariak aurreratu du Herriarteko Bidaiari Garraioaren Plan Integralean jasota eta oraindik lizitatzeke dauden herriarteko garraio zerbitzuak legealdi honetan martxan egongo direla.
Anduezaren ustez, autogobernua "sozialistek bultzatuta zabaldu da", eta EAJri "tentsioa" eragitea leporatu dio
PSE-EEko buruak jeltzaleei aurpegiratu die EBBko presidenteak egindako adierazpenak, "akordioa lortzeko saiakera baino gehiago mehatxua" iruditu baitzitzaion.
Accionako eta Erkolan kooperatibako zuzendari ohien banku-kontuak arakatzeko agindu du epaileak
Eginbide horiekin, UCOk "Koldo Auzia" ren zati horren ikerketekin jarraitu nahi du, obra publikoaren esleipenengatik ustez kobratutako hozkadei dagokienez.
Xabi Iraola izango da Sorturen hurrengo koordinatzaile nagusia, ez baita beste hautagairik aurkeztu
Bozketa urtarrilaren 21etik 23ra izango da, eta hurrengo egunean amaituko du Sortuk bere IV. Kongresua. Atzo arteko epea zuten militanteek beste hautagai bat aurkezteko.
EH Bilduk ontzat jo du transferentzia berrien akordioa, baina "Estatuarekin berdinen arteko" harremana izatea eskatu du
Pello Otxandianok positibotzat jo du "euskal herritarrok gure egunerokoan eta herritarren ongizatean eragina duten gaiei buruz erabakitzeko dugun gaitasuna handitzen duen guztia".
Hauek dira Eusko Jaurlaritzak ostiral honetan bere gain hartuko dituen bost eskumenak
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak iragarri duenez, Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak ostiralean sinatuko dute 1979ko Gernikako Autonomia Estatutuko beste bost eskumen Euskadira eskualdatzea, besteak beste, langabezia-prestazioak eta Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak.
Estebanen ustez ez dago irregulartasunik Getxoko jauregiaren auzian, baina kontrakoa frogatzen bada neurriak hartuko dituzte
Ahal Duguk EAJri leporatu dio Getxoko Irurak Bat jauregiari lotutako irregulartasunak estali nahi izatea. Hori dela eta, erantzukizun politikoak argitzea eskatu du.
Jaurlaritzak seriotasuna eskatu dio Sanchezen Gobernuari: "Dinamika honekin ezin dugu jarraitu"
Maria Ubarretxena Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak gogorarazi duenez, oraindik gai batzuk negoziatzeke daude, baina azpimarratu du ezin direla beti erlojuaren kontra lanean aritu. "Seriotasuna eta negoziazioei bestela ekitea eskatzen dugu", gaineratu du Ubarretxenak.
Eusko Jaurlaritzak itxi egin du transferentziei buruzko akordioa, 'in extremis'
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak baieztatu duenez, bilera bihar egingo dute, 10:30ean, Madrilen, Espainiako Gobernuarekin bi egunez harremanetan egon ostean.
PPren ustez, EAJk Sanchezen gobernuari egin dizkion ohartarazpenak "plantak" dira
Laura Garrido Alderdi Popularrak Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak Euskadi Irratian adierazi duenez, Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak Espainiako Gobernuari egindako ohartarazpenak "beste antzezpen bat" dira, EAJ PSOEren "menpe" dagoelako eta ez omen duelako "ezer egingo".