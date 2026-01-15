NAFARROAKO GOBERNUA
Nafarroako Gobernuak autogobernuan aurrera egiteko duen konpromisoa berretsi du du Chivitek

Gobernuaren kontrolerako osoko bilkuran, Foru Erkidegoko presidenteak gogorarazi du Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantzari dagokion eskumena eskualdatzea eskatu ziotela Estatuari, iazko abenduan. 

maria chivite javier remirez
Maria Chivite eta Javier Remirez, gaur, Foru Parlamentuan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Gobernuak autogobernuan aurrera egiteko konpromisoa duela berretsi du Maria Chivite Foru Gobernuko presidenteak, eta horren erakusle da, bere hitzetan, iazko abenduan Lan Ikuskaritza eta Gizarte Segurantza eskumenaren eskualdatzea eskatu izana Espainiako Gobernuari. 

Gobernuari egindako kontrol saioan esan du hori Chivitek, Pablo Azcona Gero Baik Foru Parlamentuan duen eledunari erantzunez. Azken horrek nabarmendu du eskualdetzeke dauden transferentziak Nafarroaren esku nahi dituztela, eta bide horretan lan egingo duela bere taldeak. Lehentasuna dela erantsi du. Zentzu horretan, txalotu egin du Chivitek erakutsitako borondatea. 

Hitza hartu duenean, presidenteak adierazi du bera Gobernuan dagoen denboran, aurreko 20 urteotan baino gehiago egin dela aurrera autogobernuan. "Noski, Lorafna foru araua errespetatuz eta leial izanez", gehitu du. 

Bestalde, Oscar Chivite Lurralde Kohesiorako kontseilariak aurreratu du Herriarteko Bidaiari Garraioaren Plan Integralean jasota eta oraindik lizitatzeke dauden herriarteko garraio zerbitzuak legealdi honetan martxan egongo direla. 

 

