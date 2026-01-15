El juez ordena rastrear las cuentas de exdirectivos de Acciona y de la cooperativa Erkolan
El juez del 'Caso Koldo' en el Tribunal Supremo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar a la sociedad cooperativa Erkolan, que habría recibido un total de 367 290,43 euros por parte de Servinabar, la mercantil vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, así como las cuentas bancarias de tres exdirectivos de Acciona investigados.
Fuentes jurídicas han confirmado que el instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente, ha dado luz verde a esta petición de la UCO. Los agentes pedían que se dirigieran una serie de mandamientos judiciales a las entidades financieras en las que tenían cuentas tres exdirectivos de Acciona investigados por los presuntos amaños de obra pública.
En concreto, Puente ha autorizado a la UCO a que se dirija a varias entidades bancarias para que remitan información sobre el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y también sobre Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que fueron suspendidos por la compañía a raíz del informe de la Guardia Civil.
El Instituto Armado ha pedido que se recaben "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado" al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). De igual forma, ha solicitado todos los movimientos realizados en sus cuentas desde 2014 hasta el día de recepción del mandamiento judicial.
El magistrado acordó la imputación de los tres a raíz de los últimos informes de la UCO sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.
En el caso de la información bancaria solicitada respecto a Erkolan, los agentes explicaban que Servinabar transfirió la citada cantidad entre junio de 2020 y mayo de 2025. Un periodo, indican, que "corresponde con la contratación de Belén Cerdán", la hermana del exdirigente socialista, por parte de Servinabar.
Fuentes del entorno de la defensa de Cerdán explicaron el pasado mes de julio que Belén Cerdán trabajó del 1 de enero al 30 de junio de 2020 en Servinabar como administrativa cobrando 2000 euros netos al mes. A continuación, habría pasado a trabajar en la asesoría responsable de las cuentas de Servinabar por el mismo dinero y con las mismas funciones.
Asimismo, el magistrado instructor ha acordado suspender procedimientos inspectores seguidos sobre Acciona en lo relativo a la comprobación de las prestaciones de servicios realizadas por Servinabar y uniones temporales de empresas, según las mismas fuentes.
Te puede interesar
Xabi Iraola será el próximo coordinador general de Sortu, al no presentarse ninguna candidatura alternativa
El plazo para presentar candidaturas alternativas a la Secretaría Nacional finalizó ayer. La votación tendrá lugar del día 21 al 23 de enero, y al día siguiente concluirá el IV Congreso de Sortu, en Irun.
EH Bildu celebra el acuerdo de nuevas transferencias pero reclama una relación "de igual a igual con el Estado"
Pello Otxandiano ha considerado "positivo todo aquello que aumente la capacidad de decisión de las vascas y los vascos respecto a las materias que afectan a nuestro día a día y al bienestar de la ciudadanía".
Estas son las cinco competencias que asumirá este viernes el Gobierno Vasco
La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha anunciado que los Ejecutivos central y autonómico firmarán este próximo viernes el traspaso a Euskadi de otras cinco competencias del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 que aún estaban siendo gestionadas por el Estado, entre las que se encuentran las prestaciones de desempleo y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.
Esteban asegura que no les consta "irregularidades" en el caso del palacete pero, si las hay, no les "temblará el pulso"
Podemos acusa al PNV de tapar "las irregularidades" en el derribo de un palacete Irurak Bat de Getxo y exige depurar las responsabilidades políticas en este caso.
El Gobierno Vasco pide seriedad al Gobierno de Sánchez: "Esta no puede ser la dinámica"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha recordado que todavía quedan materias pendientes para negociar, pero ha recalcado que no pueden estár siempre "trabajando a contrarreloj". "Pedimos seriedad y otra manera de abordar las negociaciones", ha añadido Ubarretxena.
El Gobierno Vasco cierra 'in extremis' el acuerdo sobre las transferencias pendientes
La reunión se celebrará mañana a las 10:30 horas en Madrid, tras desbloquearse en las últimas horas una negociación que había encallado y que ha requerido contactos al máximo nivel institucional.
PP vasco dice que las advertencias del PNV al Gobierno de Sánchez por las competencias pendientes son "una escenificación"
La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha afirmado en Euskadi Irratia que las advertencias del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al Gobierno central por las competencias pendientes son "otra escenificación", ya que el PNV "está subordinado" al PSOE y "no va a hacer nada".
Arantxa Tapia: "Al Gobierno español, gobierne quien gobierne, le gusta llevar las negociaciones hasta el último minuto del último día"
Entrevistada en Radio Euskadi, la exconsejera del Gobierno Vasco confía en que las negociaciones sobre transferencias prosperen, y asegura que no es cuestión de "prisas" ya que el Estatuto de Gernika es una Ley Orgánica "de obligado cumplimiento" que tiene ya 45 años. "Ya es hora de que se cumpla lo pactado", asevera.
Hoy serán noticia la reunión de transferencias, la segunda jornada de huelga de médicos y las protestas de los agricultores en la muga
Hoy 15 de enero de 2026 el Gobierno Vasco decidirá si se dan las condiciones para acudir a la reunión de mañana de la Comisión Mixta de Transferencias; los médicos de Osakidetza tendrán una segunda jornada de huelga, tras la de ayer, para reclamar un estatuto propio; y los agricultores y ganaderos de Hego Euskal Herria realizarán una marcha tractora hacia Biriatu.