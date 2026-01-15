El juez ordena rastrear las cuentas de exdirectivos de Acciona y de la cooperativa Erkolan

El juez del 'Caso Koldo' en el Tribunal Supremo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar a la sociedad cooperativa Erkolan, que habría recibido un total de 367 290,43 euros por parte de Servinabar, la mercantil vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, así como las cuentas bancarias de tres exdirectivos de Acciona investigados.

Fuentes jurídicas han confirmado que el instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente, ha dado luz verde a esta petición de la UCO. Los agentes pedían que se dirigieran una serie de mandamientos judiciales a las entidades financieras en las que tenían cuentas tres exdirectivos de Acciona investigados por los presuntos amaños de obra pública.

En concreto, Puente ha autorizado a la UCO a que se dirija a varias entidades bancarias para que remitan información sobre el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y también sobre Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que fueron suspendidos por la compañía a raíz del informe de la Guardia Civil.

El Instituto Armado ha pedido que se recaben "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado" al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). De igual forma, ha solicitado todos los movimientos realizados en sus cuentas desde 2014 hasta el día de recepción del mandamiento judicial.

El magistrado acordó la imputación de los tres a raíz de los últimos informes de la UCO sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

En el caso de la información bancaria solicitada respecto a Erkolan, los agentes explicaban que Servinabar transfirió la citada cantidad entre junio de 2020 y mayo de 2025. Un periodo, indican, que "corresponde con la contratación de Belén Cerdán", la hermana del exdirigente socialista, por parte de Servinabar.

Fuentes del entorno de la defensa de Cerdán explicaron el pasado mes de julio que Belén Cerdán trabajó del 1 de enero al 30 de junio de 2020 en Servinabar como administrativa cobrando 2000 euros netos al mes. A continuación, habría pasado a trabajar en la asesoría responsable de las cuentas de Servinabar por el mismo dinero y con las mismas funciones.

Asimismo, el magistrado instructor ha acordado suspender procedimientos inspectores seguidos sobre Acciona en lo relativo a la comprobación de las prestaciones de servicios realizadas por Servinabar y uniones temporales de empresas, según las mismas fuentes.