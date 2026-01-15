Accionako eta Erkolan kooperatibako zuzendari ohien banku-kontuak arakatzeko agindu du epaileak
Auzitegi Gorenean 'Koldo Auzia' ikertzen ari den epaileak baimena eman dio Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboari (UCO) Erkolan kooperatiba-sozietatea ikertzeko. Sozietate horrek 367.290,43 euro jaso zituen Servinabarren, Santos Cerdan PSOEko Antolakuntza idazkari ohiari lotutako merkataritza-sozietatearen eskutik. Gainera, ikertutako Accionako hiru zuzendari ohiren banku-kontuak arakatzeko baimena eman du magistratuak.
Iturri juridikoek baieztatu dutenez, auziaren instruktoreak, Leopoldo Puentek, oniritzia eman dio UCOren eskaera horri. Obra publikoko ustezko amarruengatik ikertutako Accionako hiru zuzendari ohiren kontuak zituzten finantza-erakundeei aginte judizialak bideratzea eskatu dute agenteek.
Zehazki, Puentek baimena eman dio UCOri hainbat banketxetara jotzeko, Justo Vicente Pelegrini Accionako zuzendari ohiari buruzko informazioa bidal dezaten, baita Tomas Olarte eta Manuel Jose Garcia Alconchel ikertuei buruzkoa ere.
Kapitalak Zuritzea eta Arau-hauste Monetarioak Prebenitzeko Batzordearen (SEPBLAC) Zerbitzu Exekutiboari "parte hartu duten kapital-zuriketaren susmagarri diren informazio guztiak" biltzeko eskatu dio Institutu Armatuak. Era berean, bere kontuetan 2014tik epailearen agindua jaso arte egindako mugimendu guztiak eskatu ditu.
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak Acciona con Servinabar enpresaren aldi baterako enpresa-elkarteari (ABEE) esleitutako obrei buruz egindako azken txostenen ondorioz erabaki zuen magistratuak hirurak inputatzea. Enpresa hori Cerdanek, Jose Luis Abalos ministro ohiak eta Koldo Garcia ministerio-aholkulari ohiak osatutako ustezko sarearen erdigunean dago.
Erkolani buruz eskatutako banku-informazioaren kasuan, agenteek azaldu zuten Servinabarrek 2020ko ekainetik 2025eko maiatzera bitartean transferitu zituela 367.290,43 euro. Adierazi dutenez, aldi hori "Belen Cerdan buruzagi sozialista ohiaren arreba Servinabarren kontratatu zutenarekin bat dator”.
Cerdanen defentsaren inguruko iturriek uztailean azaldu zutenez, Belen Cerdanek 2020ko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era egin zuen lan Servinabarren, administrari gisa, hilean 2.000 euro garbi kobratuz. Ondoren, Servinabarreko kontuez arduratzen zen aholkularitzan lan egin zuen, diru beragatik eta funtzio berberekin.
Halaber, magistratu instruktoreak erabaki du Accionaren gaineko ikuskapen-prozedurak etetea, Servinabarrek eta aldi baterako enpresa-elkarteek emandako zerbitzuak egiaztatzeari dagokionez, aipatutako iturrien arabera.
