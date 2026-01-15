Estas son las cinco competencias que se han transferido hoy al Gobierno Vasco

El Gobierno Vasco y el Gobierno de España han alcanzado finalmente un acuerdo para el traspaso a Euskadi de cinco nuevas competencias, traspasos que han sido ya firmados en la reunión de la comisión mixta de transferencias en Madrid, este viernes.

Según han explicado a la salida de dicha reunión, el Gobierno de Euskadi gestionará los subsidios por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Seguro Escolar desde el próximo 1 de enero de 2027, mientras que asumirá las labores de Salvamento Marítimo a partir del 1 de octubre de este año, según ha anunciado este viernes la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena.

Estas son las competencias que pasan a estar en manos del Gobierno Vasco:

1. Prestaciones de desempleo

Si bien el Gobierno Vasco gestiona ya a través de Lanbide, varios aspectos relacionados con el desempleo como las políticas activas de empleo y las prestaciones no contributivas, faltaba por transferir la parte de las prestaciones contributivas, es decir, el paro que se cobra tras haber cotizado durante un tiempo. Con este traspaso, El Gobierno Vasco gestionará todos los aspectos económicos relacionados con el desempleo.

Se trata de la transferencia más importante entre las cinco. Se estima que la administración vasca pasa a gestionar un importe anual de unos 822 millones de euros. La transferencia incluiría el traspaso de las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de 534 trabajadores, aunque el Estado mantendrá la capacidad normativa.

2. Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social

El Gobierno Vasco asume la competencia para gestionar las pensiones y subsidios de las personas sin recursos suficientes o que no hayan cotizado lo necesario para acceder a prestaciones contributivas; se trata, en concreto de pensiones de invalidez no contributiva y pensiones de jubilación no contributiva.

El Gobierno Vasco asume, por tanto, la responsabilidad presupuestaria de dichas prestaciones, lo que se plasmará en un ajuste del cupo.

3. Salvamento Marítimo

La transferencia otorga al Gobierno Vasco la gestión completa del salvamento marítimo en sus aguas. Esto significa que será responsable de organizar, coordinar y realizar directamente las operaciones de rescate y salvamento, creando o asumiendo la flota necesaria, así como centros de coordinación y personal especializado. Además, el Ejecutivo vasco podrá fijar las correspondientes tasas y aplicar sanciones, persiguiendo los objetivos principales de salvaguardar las vidas humanas y bienes, proteger el medio ambiente marino, potenciar la seguridad y ayudar al control del tráfico marítimo.

Se espera ganar en eficiencia operativa y coordinación, mejorando la protección de pescadores, navegantes, turistas y profesionales que trabajan en el mar y, en definitiva, la de toda aquella persona usuaria del litoral.

4. Seguro Escolar

El Seguro Escolar es seguro que protege a los estudiantes, menores de 28 años, que cursen estudios oficiales desde 3º de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), hasta el final del 3er ciclo universitario, mediante prestaciones sanitarias y económicas, en caso de enfermedad accidente escolar e infortunio familiar.

El Gobierno Vasco regulará y supervisará, por tanto, este seguro específico dentro de su competencia en educación.

5. Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo

El Gobierno Vasco asume la gestión de las funciones del Centro de Verificación de Maquinaria del País Vasco, situado en Barakaldo, que realiza inspecciones y certificaciones de equipos industriales para garantizar su seguridad. Este traspaso será efectivo una vez se publiquen los acuerdos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Está por concretrar si además de la gestión del edificio y la actividad, se traspasa la gestión del personal, cuestión que ha venido reivindicando durante un tiempo a esta parte el sindicato CCOO que representa a la totalidad de la plantilla. Según Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral del sindicato, "las y los trabajadores han expresado su voluntad" de que el Gobierno Vasco asuma su gestión, pero, de momento, “no les consta información al respecto”.