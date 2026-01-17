La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco se ha mostrado "más tranquila" con el traspaso de las cinco últimas competencias y ha subrayado que el resto se seguirá negociando. No cree, además, que sean las últimas que se cierren con el gobierno de Sánchez, aunque ha expresado su "preocupación" porque un posible cambio de gobierno dificultaría la negociación, sobre todo con la extrema derecha implicada.