EH Bildu pide un "salto en la soberanía" con un nuevo estatus para no "estar negociando transferencias" otros 40 años

Pello Otxandiano
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EH Bilduk “subiranotasunean jauzi bat" emateko beharra azpimarratu du

Última actualización

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha reivindicado la necesidad de dar "un salto en la soberanía" y poner "en el centro del debate" un nuevo estatus político para Euskadi que le "reconozca como nación" y garantice una "relación bilateral efectiva" con el Estado para no tener que "estar negociando las transferencias en los siguientes 40 años".

