EH Bildu pide un "salto en la soberanía" con un nuevo estatus para no "estar negociando transferencias" otros 40 años
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha reivindicado la necesidad de dar "un salto en la soberanía" y poner "en el centro del debate" un nuevo estatus político para Euskadi que le "reconozca como nación" y garantice una "relación bilateral efectiva" con el Estado para no tener que "estar negociando las transferencias en los siguientes 40 años".
Pradales anuncia un informe con "cumplimientos e incumplimientos" del Gobierno Sánchez
"Hemos vuelto a salvar la convocatoria en el último minuto", ha reconocido Pradales, quien ha advertido de que no se puede "seguir así" y que la nueva fase de negociación para las futuras transferencias será la "revalida para acreditar la voluntad política real del Gobiernos español y del presidente Sánchez ante el actual curso político".