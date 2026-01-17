TRANSFERENCIAS
PNV emplaza al Gobierno español al cumplimiento del Estatuto: "Es una deuda que tiene que saldar"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Estatutua betetzeko eskatu dio EAJk Espainiako Gobernuari: "Kitatu beharreko zorra da"
EITB

Última actualización

La secretaria del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Maitane Ipiñazar, ha emplazado al Gobierno español a “cambiar la manera de negociar por no ser la adecuada", y ha apostado por una negociación "más ordenada".

EAJ-PNV Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

