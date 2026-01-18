Elizalde critica la "falta de agradecimiento" por haber donado la iglesia de San Francisco para el Memorial 3 de marzo

El obispo de Vitoria-Gasteiz también ha denunciado la "lentitud enorme" en temas administrativos y la "tensión" con las asociaciones de víctimas, que, en palabras de Elizalde, "son de cáscara armaga y dificultan un patronato tranquilo". No obstante, ha celebrado que ya exista un proyecto "después de tanto tiempo" y ha restado importancia a que el Memorial no abra sus puertas para el aniversario de la masacre de 1976.