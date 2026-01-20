POLÍTICA MUNICIPAL
PSE y PNV pactan los presupuestos de Vitoria-Gasteiz con EH Bildu por tercer año consecutivo

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, formado por PSE y PNV, pactaron los presupuestos municipales para este año con EH Bildu, formación con la que ya acordó las cuentas de 2024 y 2025, según ha anunciado este martes la portavoz de la coalición abertzale, Rocío Vitero.
Rocío Vitero. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: PSEk eta EAJk Gasteizko aurrekontuak hitzartu dituzte EH Bildurekin hirugarren urtez jarraian
Agencias | EITB

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria, formado por PSE y PNV, ha pactado los presupuestos municipales para este año con EH Bildu, formación con la que ya acordó las cuentas de 2024 y 2025, según ha anunciado la portavoz de la coalición abertzale, Rocío Vitero.

La portavoz de EH Bildu ha explicado en una rueda de prensa que han llegado a un acuerdo para reforzar los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la gente.

El pacto en el consistorio vitoriano se produce después de que en la Diputación alavesa el equipo de gobierno PNV-PSE acuerde los presupuestos con Elkarrekin Podemos.


Vitoria-Gasteiz EH Bildu EAJ-PNV PSE EE Política

