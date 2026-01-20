UDAL POLITIKA
PSEk eta EAJk Gasteizko aurrekontuak hitzartu dituzte EH Bildurekin hirugarren urtez jarraian

Gasteizko Udaleko gobernu taldeak (PSEk eta EAJk osatzen dute) EH Bildurekin adostu ditu aurtengo udal aurrekontuak, 2024koekin eta 2025ekoekin egin bezala, Rocio Vitero koalizio abertzaleko bozeramaileak iragarri duenez.

Rocio Vitero. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Udaleko gobernu taldeak (PSEk eta EAJk osatzen dute) EH Bildurekin hitzartu ditu aurtengo udal aurrekontuak. Alderdi horrekin adostu zituen 2024ko eta 2025eko kontuak, Rocio Vitero koalizio abertzaleko bozeramaileak iragarri duenez.

EH Bilduko bozeramaileak prentsaurreko batean azaldu duenez, zerbitzu publikoak indartzeko eta jendearen bizi-kalitatea hobetzeko akordioa lortu dute.

Gasteizko Udaleko ituna Arabako Foru Aldundian EAJ-PSE gobernu taldeak Elkarrekin Podemosekin aurrekontuak adostu ondoren egin da.

Gasteiz EH Bildu EAJ PSE EE Politika

