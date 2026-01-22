EH Bildu critica que exdirectivos de Solaria ocupen cargos en la Administración pública de la mano del PNV

EH Bildu ha criticado que dos exdirectivos de la empresa Solaria ocupen actualmente altos cargos en la Administración pública: uno como director de Proyectos e Innovación del EVE (Ente Vasco de Energía), y el otro como director de Álava Agencia de Desarrollo, una sociedad promovida por la Diputación Foral de Álava.

Por ello, ha anunciado que presentará diferentes iniciativas, tanto en las Juntas Generales de Álava como en el Parlamento Vasco, para conocer el motivo de estos nombramientos y aclarar qué mecanismos se van a adoptar para impedir que los intereses de Solaria definan las políticas públicas.

La coalición abertzale ha mostrado su preocupación porque estos nombramientos coinciden en el tiempo con la presentación por parte de Solaria de 19 proyectos de plantas fotovoltaicas en Álava , “que están generando gran preocupación social”. En ese sentido, EH Bildu ha recordado que su coalición ya ha reclamado a las instituciones que “asuman su responsabilidad, ordenen el territorio y presenten las oportunas alegaciones”.

EH Bildu ha denunciado que cada vez es “más evidente el desorden y el descontrol” con el que se está desarrollando la implantación de energías renovables, y ha puesto en duda los intereses que puedan tener estos dos exdirectivos de Solaria, puesto que, según la coalición, “son quienes van a tener que tomar las decisiones”. Por ello, lamentan que es “incomprensible y genera una sensación de alarma lógica” entre las y los ciudadanos de este país, puesto que “son únicamente los intereses de la empresa promotora y de los propietarios/as de los terrenos los que definen la ubicación de estas infraestructuras”.

La coalición soberanista cree que las puertas giratorias no hacen más que acrecentar la sensación ciudadana de que las instituciones actúan por “amiguismo y salvaguardando ciertos intereses económicos y empresariales”. Por todo esto, ha asegurado que trabajará “de manera incansable” para poner fin a comportamientos de este tipo, “que nada tienen que ver con la ética, la ejemplaridad y la pulcritud con que se debe actuar desde cualquier institución pública”.