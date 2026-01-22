EH Bilduk kritikatu egin du Solariako bi zuzendari ohik EAJren eskutik Administrazio Publikoan karguak izatea
Koalizio subiranistak gogorarazi du gaur egun parke fotovoltaikoak sortzeko 19 proiektu daudela Araban, eta zalantzan jarri ditu bi goi-kargudun horien interesak: "Eskandalua da".
EH Bilduk kritikatu du Solaria enpresako bi zuzendari ohik goi-karguak dituztela gaur egun Administrazio Publikoan: bata, Energiaren Euskal Erakundeko (EEE) Proiektu eta Berrikuntza zuzendari gisa; eta bestea, Araba Garapen Agentziako zuzendari gisa, Arabako Foru Aldundiak sustatutako sozietate bat.
Hori dela eta, iragarri du hainbat ekimen aurkeztuko dituela, bai Arabako Batzar Nagusietan, bai Eusko Legebiltzarrean, izendapen horien arrazoiak ezagutzeko eta Solariaren interesek politika publikoak defini ez ditzaten hartuko diren mekanismoak argitzeko.
Koalizio abertzalea kezkatuta agertu da Solariak planta fotovoltaikoak egiteko 19 proiektu aurkeztu dituelako Araban, eta azpimarratu du gizartean “kezka handia” sortzen ari direla. Horren ildotik, EH Bilduk gogorarazi du bere koalizioak dagoeneko eskatu diela erakundeei "erantzukizuna beren gain har dezatela, lurraldea antola dezatela eta alegazioak aurkez ditzatela".
EH Bilduk salatu du gero eta agerikoagoa dela energia berriztagarriak ezartzen ari direla “modu desordenatuan eta kontrolik gabe”, eta zalantzan jarri du Solariako bi zuzendari ohien interesak zeintzuk ote diren, haiek hartzen dituztelako "azken erabakiak. Horregatik, adiezari dute "ulertezina" dela eta "alarma logikoa" sortzen duela lurraldeko herritarren baitan, "erakundeen utzikeriaren aurrean, enpresa sustatzailearen interesek eta lurren jabekideek definitzen dutelako azpiegitura horien kokapena".
Koalizio subiranistaren ustez, ate birakariek "erakundeek adiskidekeriaz eta interes ekonomiko eta enpresarial jakin batzuen mesedetan" jokatzen duten sentsazioa areagotu besterik ez dute egiten. Horregatik guztiagatik, zain eta muin lan egingo duela ziurtatu du, "edozein erakunde publikotik jardun behar den etikarekin, eredugarritasunarekin eta txukuntasunarekin zerikusirik ez duten jokabideei amaiera emateko”.
